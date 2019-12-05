Новые бригады и план защиты от РФ: что утвердили лидеры НАТО за закрытыми дверями

Встреча лидеров НАТО, которая завершилась 4 декабря в пригороде Лондона Уотфорде, принесла новости, которые могут казаться несовместимыми. В том числе – на российском направлении.

НАТО отказывается признавать Россию своим "врагом" – но даже Эммануэль Макрон начал употреблять слово "война" в отношении действий РФ в Украине. Альянс столкнулся с новыми спорами союзников – но все равно принял единогласное решение по сдерживанию России.

И это решение дает основания для сдержанного оптимизма.

Несмотря на очевидное потепление в отношениях Запада с РФ, несмотря на постоянные заявления о диалоге с Путиным, НАТО прекрасно осознает российскую угрозу и усиливает свою военную мощь из-за нее.

На этой неделе, по сути, начался новый этап в стратегии сдерживания РФ. На лондонском мини-саммите Альянс принял обновленный план обороны стран, находящихся на восточном фланге – Латвии, Литвы, Эстонии и Польши, а также объявил о создании новых сил высокой готовности.

Это решение, ради принятия которого Турция даже сняла принципиальные требования к союзникам, показало, что НАТО, несмотря на критику, остается живой и вполне действенной организацией.

"Европейская правда" выяснила детали, которые до сих пор публично не разглашались.

Готовность номер один

"Я могу сказать, что мы выполнили план по повышению боеготовности своих сил, NATO Readiness Initiative. Союзники выделили 30 батальонов, 30 воздушных эскадрилий и 30 боевых кораблей, которые будут доступны для НАТО в течение 30 дней (в случае кризиса. – ЕП)", – сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг после встречи лидеров.

"Четыре тридцатки" – это инициатива по усилению способности НАТО быстро реагировать на угрозы, которую утвердили на саммите в июле 2018 года. В течение последнего года союзники разрабатывали детальный план ее реализации и согласовывали взносы каждой из стран-членов.

Речь идет не о новых силах, а именно о повышении готовности уже существующих подразделений, которые размещены "дома", в своих странах, но при необходимости готовы отправиться в точку противостояния. Их задачей будет поддержка и усиление более мобильных сил быстрого реагирования НАТО, которые в случае угрозы конфликта разворачиваются за несколько суток.

"Четыре тридцатки" должны быть готовы к действиям уже в 2020 году. Инициатива включает так называемый "военный шенген": новые правила и инфраструктуру, способные пропускать значительные военные потоки в пределах Европы и через Атлантику. Чтобы система работала, Альянс создал два командования, в немецком Ульме и американском Норфолке – они будут отвечать за передвижение и координацию действий "тридцаток".

Все это должно незримо усилить военное присутствие НАТО на границе с Россией, в странах Балтии и Польше. Как известно, четыре многонациональных батальона находятся там с 2017 года. После аннексии Крыма и агрессии РФ на Донбассе в НАТО начали осознавать, что современная Россия – это страна, которая несет реальную угрозу Альянсу.

Шесть "антироссийских" бригад

"У нас не должно быть иллюзий. Россия – это главная и, на мой взгляд, самая большая угроза безопасности стран Балтии и НАТО. Важно определить внешние угрозы единству и силе Альянса. Я призвал лидеров НАТО усилить оборону нашего региона, чтобы сдерживать Россию", – заявил после завершения юбилейного саммита президент Литвы Гитанас Науседа.

В НАТО не стали уточнять детали операционной деятельности новых военных соединений, поэтому информацию о них пришлось собирать буквально по крупицам. Публично объявили только о том, что речь идет действительно о защите восточной границы Альянса.

Завесу тайны приоткрыла Польша – одна из стран, которую непосредственно затронет такое усиление.

На пресс-конференции перед отлетом из Лондона президент Дуда заявил, что его страна возглавит одну из шести бригад, а также предоставит для инициативы два наземных батальона, две эскадрильи истребителей F-16 и два военных корабля. После этого глава Национального бюро безопасности Польши Павел Солох сообщил, что в бригаду под командованием Польши войдут также батальоны от Чехии и Словакии.

Всего будет сформировано шесть бригад под командованием Великобритании, Германии, Италии, Франции, Испании и Польши.

30 наземных батальонов, самолеты и корабли будут поделены между этими бригадами.

Премьер Британии Борис Джонсон подтвердил данные о роли своей страны в новой схеме и объяснил, что военные, корабли и самолеты будут находиться "дома", в местах дислокации, но в случае необходимости их будут безотлагательно передавать под командование НАТО.

"Мы возглавим одну армейскую бригаду, предоставим две эскадрильи истребителей, шесть военных кораблей, включая два авианосца. Эти силы будут действовать в рамках инициативы НАТО в случае необходимости, в остальное время они будут доступны для британских потребностей", – сказал он.

Дипломатические источники "Европейской правды" подтвердили, что о дополнительных войсках речь не идет. Суть инициативы – в усилении боеготовности уже существующих подразделений.

А для того чтобы противодействие россиянам была как можно эффективнее, в НАТО разработали также отдельный военный план. О нем чуть ниже, а сначала – о действиях союзников во избежание открытой конфронтации с Москвой.

Не обижать Россию

Несмотря на усиление своего восточного фланга, лидеры Альянса пытаются делать все, чтобы избежать обострения в отношениях с Россией.

Наибольшее внимание привлекли заявления президента Франции, звучащие в течение последней недели. В том числе – его настаивания на том, что Альянс не может признавать Россию своим официальным врагом или противником.

"Европейская правда" подробно писала об этих заявлениях, их причинах и возможных последствиях.

Но стоит добавить, что этот подход французского лидера поддержали даже те государства, которые сложно заподозрить в излишних симпатиях к Путину. Например, Польша.

Президент Дуда, общаясь с журналистами на лондонской встрече, подтвердил, что это – согласованный подход Альянса. У НАТО нет и в обозримой перспективе не будет готовности объявлять РФ своим "врагом". А единственной силой, которую Альянс признает в качестве общего врага, является международный терроризм.

"Нет врагов. НАТО не находится под атакой кого-либо! А если и атакуют, то это делают разве что негосударственные силы, а именно террористы. Мы не можем говорить про "врага" в отношении какого-либо государства", – пояснил он.

Секретный план для Балтии и Польши

На встрече в Лондоне утвердили еще один важный вопрос – обновили план защиты балтийских государств и Польши.

Это решение не упоминается в итоговой декларации саммита, о нем лишь вскользь упомянул генсек НАТО, и то – не по собственной инициативе, а отвечая на вопросы журналистов.

Это принципиально важное решение Альянса вообще могло остаться незамеченным. Ведь даже о его рассмотрении стало известно только... из-за сопротивления Турции.

Перед саммитом турецкий президент Эрдоган пытался шантажировать своих коллег, добиваясь выгодных для себя решений по поддержке турецкой кампании в Сирии.

Анкара пригрозила заблокировать принятие этого плана, если союзники откажутся признать террористами радикальные курдские организации (которые, стоит отметить, действительно считают причастными к терактам на территории Турции).

Этот ультиматум не на шутку взволновал Польшу и страны Балтии. Еще перед саммитом Дуда пытался убедить Эрдогана не делать этого, а на полях саммита лидеры этих государств провели совместную встречу с турецким президентом.

"Переговоры были довольно жесткими. Но мы пришли к общему решению: наш план обороны был утвержден. Это подтверждает, что трансатлантическое сотрудничество работает, сотрудничество Альянса работает, НАТО работает", – радостно сказал премьер Эстонии Юри Ратас после того, как решение официально утвердили.

Как удалось убедить турецкого лидера, неизвестно, но Дуда после саммита заявил, что "точку зрения Турции следует учитывать в дебатах внутри НАТО".

Что представляет собой этот план обороны?

Столтенберг в ответ на вопрос о нем отделался общими фразами о том, что такие документы обновляются регулярно, что это обычная процедура, и вообще, мол, есть статья 5, которая предусматривает коллективную защиту в случае нападения на одного из союзников.

Но вряд ли эта "обычная процедура" так взволновала бы союзников.

У отговорок генсека НАТО, похоже, есть другое объяснение: он просто не имел права раскрыть детали плана обороны, имеющего секретный статус.

"Планы обороны засекречены, но литовские чиновники постоянно просят союзников обеспечить возможности противовоздушной обороны и более быстрое развертывания в кризисные периоды", – написало литовское государственное агентство BNS.

Кстати, впервые такой план для стран Балтии и Польши был создан в 2010 году (после нападения РФ на Грузию!), но с тех пор ситуация с безопасностью кардинально изменилась.

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс подтвердил, что принятый документ – принципиально новый, у Альянса ранее не было подобного детального плана обороны Балтии. "Должен быть один серьезный план для нашего региона, но его не было. Если мы хотим одинаковой безопасности для граждан всех стран-членов НАТО, этот план должен быть действенным", – сказал он.

Последнее обновление плана, очевидно, предусматривает конкретные детальные действия по защите союзников с учетом усиления военного присутствия НАТО в регионе Балтийского моря и появления в распоряжении Альянса сил повышенной готовности – тех самых шести бригад и 30 батальонов, о которых говорилось в начале статьи.

Литовский президент назвал обновление оборонных планов практическим выполнением статьи 5 о том, что нападение кого-либо на одного из членов НАТО является нападением на весь Альянс.

"О пятой статье можно говорить абстрактно, но она должна иметь очень специфическое выражение коллективной обороны, что отражается в планах, отражается в конкретных инвестициях. Сейчас мы можем наконец сделать этот шаг", – подытожил он.

Авторы:

Юрий Онищенко, Сергей Сидоренко,

Уотфорд, Великобритания