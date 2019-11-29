За Путина или против Трампа: что означают заявления Макрона о "России – не враге НАТО"

"НАТО – это организация коллективной обороны, но против чего или против кого? Кто наш общий враг? Это очень стратегический вопрос. Иногда говорят, что наш враг – это Россия или Китай. Но является ли целью Альянса определить одного из них своим врагом? Я так не считаю. Наш общий враг, враг всех в Альянсе – это терроризм, который ударил по нашим странам".

Это – часть выступления президента Франции по итогам его встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Эта речь наделала шума в Украине и (похоже, без веских оснований) преподносится как радикальное изменение мнения французского президента накануне Нормандского саммита. Хотя на самом деле на этот раз Эммануэль Макрон был довольно сдержанным в оценке России по сравнению с недавними заявлениями и даже сделал небольшие шаги назад. Как считают во Франции ​​- реагируя на критику и претензии в свой адрес.

А вот в отношении США Макрон действительно меняет риторику. По сути, теперь единство Североатлантического альянса ставит под сомнение не только Трамп – готовность к этому есть в отдельных столицах по обе стороны Атлантики.

Макрон и Путин: "тепло", но не "теплее"

О том, что Франция в течение последнего года становится все более откровенно благосклонной или открытой к России, говорили не раз и не два. Этот сдвиг – не нов.

Его первым публичным проявлением стали усилия Франции, на пару с Германией, по возвращению России в ПАСЕ, которые продолжались с прошлого года, хотя эти действия Парижа, будем говорить откровенно, совпадали со стремлением большинства западноевропейских правительств.

Но летом Франция прибегла к действительно новым подходам в отношениях с Кремлем – тем, которые вызвали удивление и даже возмущение не только в Киеве.

Сначала была встреча Макрона с Путиным со странными заявлениями об "очень глубоко европейской" России. Далее прозвучала идея вернуть Россию в G7, которая, впрочем, быстро "сдулась" после критики со стороны других европейских политиков – ее заменила идея пригласить Путина на саммит "семерки" как гостя. А еще Эммануэль Макрон планирует приехать в Москву на 75-летие Победы.

Это все – относительно давние заявления, датированные августом или началом сентября. Именно тогда был период изменений в подходах президента Франции к России. Изменилось ли что-то с тех пор? Можно ли говорить о новом этапе потепления? Похоже, что нет. По крайней мере, публичных проявлений этого нет.

Многих шокировала фраза Макрона, вынесенная в начало статьи. В украинском сегменте Facebook активно распространяют ссылку на закрытую статью The Times под названием "Макрон сообщил НАТО: "Россия больше не наш враг".

Простите, но это неправда! НАТО не может перестать считать Россию врагом, потому что этого и до сих пор не было.

В известной степени мы в Украине стали заложниками своих желаний.

Да, многим хотелось бы видеть отношения Альянса с Россией именно так – но в Брюсселе придерживаются иного мнения. Многие удивятся, но за 5,5 лет с начала российской агрессии от генсека НАТО (то есть человека, который представляет официальное видение) ни разу не звучала даже фраза о том, что "Россия является противником Альянса".

Напротив, в НАТО неоднократно подчеркивали: это Кремль пытается изобразить нас своим противником, а мы, мол, так не считаем.

Поэтому заявление Макрона, как ни печально это признавать многим в Киеве, очень четко отражает отношение к РФ в большинстве западных столиц – а также мнение ЕС и НАТО в целом.

Возможно, в других моментах Макрон сказал что-то противоречащее позиции НАТО? Снова нет. Более того, можно даже говорить о большем учитывании интересов Украины, чем это было в августе. Вспоминая о диалоге с Россией и об отношении к Кремлю, он несколько раз подчеркнул, что это не должно происходить за счет интересов государств-партнеров и Украины в частности.

Президент Франции выступил за "четкий, жесткий и требовательный диалог с Россией", добавив, что он "не наивен".

Далее – дословный перевод остальных заявления Макрона, касающихся российского вопроса.

"У нашего Альянса есть история и география. И поэтому мы очень тщательно рассмотрим, какие у нас отношения с Россией, ведь Россия, безусловно, находится в пределах Европы. Учитывая это, я глубоко уважаю обеспокоенность и интересы безопасности всех наших европейских партнеров, которые я и сам вполне разделяю и которые я всегда буду отстаивать как собственные приоритеты.

Я также понимаю, что представляет собой Россия, учитывая ее историю. И они (страны-партнеры) знают, что это суть наших обязательств по сдерживанию России и совместной обороне НАТО в странах Балтии и в Черном море.

Мы как сейчас, так и всегда будем сохранять строгость, когда речь заходит о суверенитете – нашем и наших партнеров. Но разве отсутствие диалога с Россией сделало европейский континент более безопасным? Разве в наших интересах и интересах нашей стабильности обходить замороженные конфликты и разрешать (россиянам. – ЕП) ухудшать ситуацию в Украине? Я так не думаю. Работать над этим – в интересах мира и стабильности в Европе".

А теперь серьезно: есть ли "новая зрада" в этих заявлениях? Да, хотелось бы услышать от президента жесткие фразы в адрес Путина; да, это уж точно не "бойкот Путина"; да, есть все основания спорить с фразой о "европейской России"... Но есть ли основания говорить, что это выступление Макрона доказывает новое потепление между Францией и РФ?

Наверное, нет.

Макрон и НАТО – шаг за шагом к спору

Впрочем, встреча Эммануэля Макрона и Йенса Столтенберга все же стала подтверждением определенных новых изменений. Правда, не на российском направлении, а на американском.

Расхождения во мнениях и подходах между либералом Макроном и консерватором Трампом проявляются не впервые. Теперь их эпицентром стала деятельность НАТО.

Стоит напомнить, что причиной визита Столтенберга к французскому президенту стали скандальные заявления последнего о "смерти мозга НАТО". Макрон не скрывал, что его скепсис касается не всего Альянса, а участия США в нем.

Тогда слова французского лидера осудили все союзники, все понимали, что проблема остается, и именно поэтому генсек НАТО поехал к Макрону, чтобы попытаться лично убедить его не создавать новый разлом в Альянсе и доказать, что ЕС не может защитить Европу без НАТО.

Их совместная пресс-конференция доказала: склеить разбитое будет непросто.

Причем заявления Макрона не только содержали "шпильки" в адрес Трампа, но и противоречили общей позиции всего Альянса. В частности, по поводу разрыва американо-российского "ядерного договора" (Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, ДРСМД).

До сих пор все члены НАТО разделяли общую позицию по этому вопросу: договор убил Путин, потому что именно Москва перестала его придерживаться. Впоследствии все члены НАТО дали согласие на решение США о выходе из неработающего ДРСМД.

Но теперь президент Франции изменил мнение.

Он согласился, что Россия действительно нарушала этот договор, обесценив его, но после этого... обвинил Трампа в непродуманном разрушении соглашения.

"Мы выразили сожаление по поводу решения США о выходе из ДРСМД... Мы не можем оказаться в ситуации, когда сами сделали все возможное, чтобы Россия нарушала эти договоры", – заявил он, добавив, что Европа больше не может полагаться на защиту со стороны Штатов и будет вынуждена вести переговоры с Россией о новом многостороннем соглашении об ограничениях в ядерной сфере.

Более того.

У Макрона есть претензии не только к Трампу и США.

Вторым адресатом его критики стала Турция, а именно ее действия в Сирии.

"Солидарность между союзниками означает, что вы не можете принимать самостоятельно, без консультаций и согласования, решения, которые прямо влияют на других... Нельзя требовать поддержки и одновременно начать военную интервенцию, которая угрожает действиям коалиции против ИГИЛ – членом которой является НАТО", – пояснил он.

Здесь, правда, президент Франции выразил не только свое мнение – турок были готовы критиковать и другие европейские лидеры. Макрон просто оказался одним из немногих, кто заговорил об этом публично.

Эта история точно будет иметь развитие. Тем более – после резкого ответа президента Турции, который посоветовал Макрону "проверить голову".

Трамп, Макрон, Эрдоган и другие руководители государств-членов встретятся в следующий вторник в Лондоне на "мини-саммите". Эта встреча должна была стать просто празднованием 70-летнего юбилея Альянса, а в реальности станет местом для дискуссии о его будущем.

И напоследок стоит отметить еще одну деталь.

Критикуя Турцию, Макрон отдельно отметил, что есть вопросы не только к ее действиям в Сирии. Отдельной проблемой он считает то, что Анкара приобрела у России новейшие системы противовоздушной обороны: "Поэтому я очень хотел бы, чтобы мы провели настоящую дискуссию с Турцией и диалог о совместимости вооруженных систем после того, как Турция приобрела комплексы С-400. Ведь совместимость между нашими армиями – это очень большая военная добавленная ценность НАТО".

И если эта претензия со стороны Макрона была искренней, если он действительно считает проблемой закупку членом НАТО российского вооружения, то это – еще один повод не терять надежду и не переоценивать "российский крен" действующего президента Франции.

Автор: Сергей Сидоренко,

редактор "Европейской правды"