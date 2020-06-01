Незаживающая рана Америки: как массовые протесты изменят США

Потрясения, через которые проходит Америка в последние несколько дней, приобрели крайне серьезный масштаб. Кадры столкновений и пожаров заполнили новостные выпуски по всему миру.

И хотя нынешние волнения являются реакцией на проблемы, которые всегда существовали в США, протестов такого масштаба Америка не видела уже более 50 лет.

И конечно же протесты не могут не повлиять и на предвыборные расклады, заставив кандидатов экстренно корректировать свои стратегии.

"Первородный грех" Америки

Прежде всего, разумеется, следует говорить о расовой проблеме, которую часто называют "первородным грехом" Америки.

Нельзя не отметить заметного прогресса в решении расовой проблемы за последние десятилетия.

Хотя многие афроамериканцы получили возможность иметь хорошее образование и работу, а некоторые из них постепенно оказались на заметных должностях, проблема никуда не делась.

Афроамериканцы сталкиваются со своего рода "замкнутым кругом". Многие из них не могут получить нормальное образование, а следовательно, и достойной работы.

Это толкает многих на поиск альтернативных путей получения доходов. Огромное число оказывается в местах лишения свободы.

Вашингтонский таксист, афроамериканец, как-то в разговоре со мной упомянул своего сына, что вызвало мой вопрос о том, чем он занимается. Его ответ запомнился мне навсегда: "Что может делать молодой черный парень в Америке? Он в тюрьме".

Разумеется, не все чернокожие американцы имеют проблемы с законом. Но многие имеют, и это порождает еще один "замкнутый круг" - стереотипно представители правоохранительных органов, да и заметная часть белых американцев, по умолчанию видят в афроамериканцах правонарушителей.

Проблема не чисто расовая. Она еще несомненно социально-экономическая.

Многие афроамериканцы не могут вырваться из бедности. В процентном отношении безработица среди них всегда значительно выше.

Эпидемия коронавируса за последние месяцы непропорционально сильно ударила по афроамериканцам. Ее экономические последствия они тоже уже ощущают сильнее других.

Расовый бунт

Классический американский расовый бунт, riot, не является чем-то необычным. Только за последние годы они имели место в Шарлотт, Балтиморе, Фергюсоне и других городах.

На всю страну прозвучали имена Эрика Гарнера, Майкла Брауна, Фредди Грея и многих других. Эти безоружные афроамериканцы погибли от рук правоохранителей.

Совсем недавно от выстрелов полицейских в постели в своей собственной квартире погибла 26-летняя Бриона Тэйлор. Протесты по этому поводу уже шли до начала событий в Миннеаполисе.

В самом же Миннеаполисе еще в 2016 году от рук полицейского погиб Филандо Кастиле, тоже афроамериканец.

Тревожная тенденция наметилась в тех случаях, когда жизни афроамериканцев прерывали гражданские лица, белые американцы, не являющиеся полицейскими. В этом контексте можно вспомнить прежде всего подростка Трейвона Мартина, убитого во Флориде в 2012 году.

Фото The Mercury News

И вот совсем уже недавно два белых американца - отец (бывший сотрудник правоохранительных органов) и сын - застрелили в Джорджии 25-летнего Ахмада Арбери, который просто совершал пробежку. Лишь после обнародования видео этого эпизода, более чем через два месяца после него, стрелявшие были наконец арестованы.

Обо всем этом следует вспомнить, чтобы понять: нынешний всплеск гнева и насилия случился отнюдь не на пустом месте.

Усугубило конфликт появление видеозаписей таких эпизодов. Смерть Джорджа Флойда запечатлено на видео, на котором посекундно можно проследить за его последними моментами. Это сделало "взрыв" неизбежным.

Время радикалов

Нынешние волнения беспрецедентны по своему накалу и географии.

Уже больше половины штатов (и федеральный округ Колумбия) мобилизовали национальную гвардию.

Во многих штатах и городах объявлено чрезвычайное положение и введен комендантский час.

Подобного Америка не видела по крайней мере с 1960-х годов.

Бунт имеет свою внутреннюю логику. Все начинается с мирных протестов, а потом перерастает в погромы, поджоги, мародерство.

Движущей силой являются чувства отчаяния, безысходности. В интервью часто доводится слышать: мы протестуем, но нас никто не слышит.

Канализировать гнев, направить его в конструктивное русло не всегда удается. Во многих случаях очевидно верх берут наиболее радикальные элементы, а в афроамериканском движении протеста всегда присутствовала радикальная составляющая.

Речь тут идет, разумеется, не только о черных радикалах. Огромное число белых американцев, особенно молодого поколения, не желает мириться с расизмом и принимает активнейшее участие в этом движении. Это очень заметно и в нынешних протестах.

Часть из них также относится к радикалам. Многие видео и рассказы очевидцев свидетельствуют о мобильных группах белых активистов, которые действуют слаженно, подготовлено, четко следуют своим ролям.

Внимание многих обращено на так называемую "антифу", хотя на самом деле это довольно пестрое, разнородное движение, которое, к тому же, не исчерпывает всего спектра групп такого толка.

Однако уже ясно, что именно "антифа" будет обвинена во всех грехах, о чем уже говорит президент Трамп (а его сторонники говорят об "антифе" уже давно).

Наконец, не остаются в стороне и крайне правые. К сожалению, текущий момент благоприятен для экстремистов всех сортов.

В целом это накладывается на заметную политическую поляризацию всей страны в последние годы.

Все началось с восьми лет президентства Барака Обамы. Если часть страны восприняла это как свидетельство прогресса, то другая часть - как оскорбление, парадокс, не желая мириться с фактом присутствия черного человека в Белом доме.

Часть крайне правых, понятное дело, негативно относится к идущим протестам.

Уже были отмечены случаи нападений, обстрелов протестующих.

Но есть и те, которые симпатизируют протестам, считая главным своим врагом государство, полицию. Для крайне правого движения такие настроения довольно типичны.

Особняком стоит группа правых радикалов, которая считает текущий момент полезным, возможностью для начала настоящей, полномасштабной расовой войны, новой гражданской войны.

В 2015 году 21-летний Дилан Руф хладнокровно расстрелял девять афроамериканцев в церкви города Чарльстон, Южная Каролина. Он надеялся, что это приведет к расовой войне.

В последние годы возникли целые направления в среде крайне правых, которые также стремятся к этому: accelerationists, Boogaloo и другие.

Вызов для Байдена

Тема влияния протестов на выборный процесс - ведь в Америке в этом году пройдут президентские выборы - заслуживает отдельного рассмотрения.

Уже ясно, что президент Трамп не справился с ролью человека, который мог бы стать примирителем, призвать к спокойствию, что было бы логичным для президента всех американцев.

Вместо этого он, предсказуемо, использует лозунг восстановления закона и порядка.

Многие обращают внимание на параллель с Ричардом Никсоном, который пришел к власти при помощи подобных лозунгов в 1968 году, на волне усталости страны от протестов и беспорядков 1960-х.

Кадры толпы, срывающей с церкви Святого Иоанна в Вашингтоне - так называемой "президентской церкви", в которую ходили президенты, начиная с Джеймса Мэдисона, - американский флаг и бросающей его в огонь, несомненно подтолкнут часть электората в сторону Трампа.

Джо Байден ведет себя осторожно.

С одной стороны, он высказывает понимание гнева протестующих и наличие расовой проблемы.

С другой, он, конечно же, осуждает мародеров и погромщиков. Он не может позволить себе, чтобы американцы решили, что он одобряет насилие.

Пока что уже ясно, что протесты влияют на выбор Байденом кандидата на пост вице-президента.

Сенатор Эми Клобучар, которая когда-то была прокурором в округе, где находится Миннеаполис, и занимала, по мнению протестующих, слишком мягкую позицию в отношении полицейских, замеченных в насилии, выпала из кандидатов.

Другие кандидаты, имеющие опыт работы в прокурорских или правоохранительных органах: Кэмэла Харрис и Вэл Демингс, могут тоже сейчас быть восприняты негативно либеральной базой Демократической партии.

В любом случае протесты уже стали значительной частью политической повестки в США. И от того, как кандидаты в президенты учтут их в своих программах, будут зависеть и их шансы на победу.

Автор: Владимир Дубовик,

директор Центра международных исследований,

доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова