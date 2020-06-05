Расколотая Америка: ключевые уроки протестов в США

Дональд Трамп идет через парк Лафайет после протестов в Вашингтоне

Волнения в США продолжаются. В последние несколько дней наметилось некоторое снижение их интенсивности, но они еще не прекратились.

Трудно сказать точно, сколько еще понадобится времени, чтобы страсти несколько улеглись и обстановка стабилизировалась.

Окончательные выводы по этому эпизоду в американской истории можно будет сделать со временем, когда накал спадет и можно будет провести более или менее спокойный анализ.

Но некоторые предварительные выводы можно сделать уже сейчас.

Первый вывод очевиден: в Америке расизм никуда не делся и напряжение вокруг расового вопроса сохраняется.

Несмотря на значительный прогресс, который страна и общество проделали в этом направлении за последние десятилетия, проблема остается. Это абсолютно очевидно для афроамериканцев, которые впрочем и не имели на сей счет сомнений.

Но это стало достаточно очевидно и для многих белых американцев.

При этом есть и такие белые, которые не скрывают своего расизма, считают его чем-то в порядке вещей и даже гордятся этим. Многие белые американцы, которые не признают реальности расизма или сомневаются в этом, часто недостаточно честны сами с собой.

На словах публично они заявляют о том, что не являются расистами, но при этом сохраняют расистские взгляды. Именно этот латентный расизм, возможно, и представляет наибольшую угрозу.

С идейными наследниками ку-клукс-клана все понятно и просто. С теми же, кто остается расистом, часто даже не отдавая сам себе в этом отчет, все сложнее.

Среди черных американцев, разумеется, тоже нет единогласия по поводу того, что делать дальше.

Часть из них понимает, что преодоление расизма требует методичной работы, длительных усилий, диалога. Они отдают предпочтение мирным путям борьбы за свои права, оставаясь в рамках традиций, заложенных Мартином Лютером Кингом.

Эта часть людей понимает, что действовать следует путем работы в сфере образования, информирования, контрпропаганды против расизма, реформ в политической сфере, законодательных нововведений.

Как сказал в свое время доктор Кинг, "хоть мы и прибыли сюда на разных кораблях, теперь мы все в одной лодке".

Сохраняется в афроамериканской среде и радикализм, сторонники непримиримости и даже силовых действий. Это течение не является чем-то новым, необычным. Можно вспомнить о "Черных пантерах", Малькольме Эксе, "Нации ислама". Вдобавок к традиционным "Черным пантерам" сегодня существуют еще и "Новые черные пантеры".

По сути, речь идет о черном расизме. Приверженцы таких взглядов отрицают перспективность, продуктивность диалога.

В любом случае можно однозначно говорить о глубоком разочаровании афроамериканской общины. Именно поэтому мы видим не только мирные, конструктивные протесты, но и гнев, ярость, которые выходят из берегов.

Разумеется, большинство из тех, кто бросился громить все на своем пути и грабить магазины – просто криминальный элемент. Но частично это также, может, даже не всегда осознанное стремление нанести ущерб окружению, обществу, нормам и правилам, которые воспринимаются как несправедливые.

Толпа видит в магазинах, комфортных домах, фирмах тех, кто преуспел, в то время как они остаются ни с чем.

Осквернение памятников объясняется в том числе и тем, что люди, стоящие на этих пьедесталах, непонятны, неизвестны низам. В восприятии бунтовщиков все эти внешние атрибуты – символы угнетающей их системы.

Нынешний американский бунт не вписывается только в категорию расового бунта, межрасовых столкновений.

Если традиционные бунты, включая последние масштабные столкновения конца 1960-х, как раз имели заметную расовую составляющую, то нынешний не поддается такой четкой категоризации.

Бунт заметно "побелел". Во многих случаях мы видим, что чернокожие протестующие даже не составляют большинства. Тут очень богатая цветовая палитра. А с другой стороны, полиция также состоит не только из белых полицейских.

Иными словами, раздел проходит не только и не столько по межрасовой линии. Хотя на первом плане у протестующих – лозунги против расизма, более внимательному взгляду открывается целый комплекс социально-экономических и политических факторов.

Американский бунт остается городским феноменом.

Он фокусируется в больших и малых городах Америки. Именно здесь проживает большинство афроамериканского населения. Здесь сосредоточены как самые бедные, так и самые богатые американцы.

Социальный разрыв, контраст, который лишь возрастает, наиболее заметен именно в городах. Все это несомненно обострилось под влиянием коронавируса.

Кто-то может работать из дома, позволить себе доставку продуктов, а кто-то нет, вынужден добираться на работу в переполненном транспорте, обеспечивать эту самую доставку.

Еще один важный момент, связанный с коронавирусом – стремительно растущая безработица. Конечно, есть много исключений, но в целом успешно работающая экономика меньше способствует бунтам и возмущениям, чем экономика, штопором ушедшая в кризис.

Наконец, авангардом выступлений была и остается молодежь. Именно молодые люди являются основной движущей силой протестов.

За последние несколько лет Америка поляризовалась, страсти накалились.

Для многих американцев восемь лет президентства Барака Обамы были триумфом американской системы, демократии, свидетельством прогресса. Для других пребывание в Белом доме черного президента стало своего рода красной тряпкой.

Расизм поднял голову. В значительной степени, хотя причины его успеха не только в этом, этим воспользовался Дональд Трамп. За время его президентства Америка стала еще более расколотой.

В ответ на правление Трампа сформировалось несколько размытое, но активное движения "сопротивления", не носящее какой-то четкой партийной привязки. Именно оно стало опорой в нынешних протестах. Это нужно иметь в виду, когда мы видим нынешние столкновения.

Так или иначе, Америке есть над чем задуматься.

Это великая, сильная страна, которая сохраняет немало привлекательных, позитивных моментов в своем характере. Американская модель по-прежнему является для многих неким эталоном, образцом для подражания.

Однако за последние дни мы увидели, что в США накопилось немало проблем, требующих разрешения для успешного движения вперед.

Будущее покажет, будут ли сделаны надлежащие выводы.

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