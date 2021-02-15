Всемирная отмывочная: почему Швейцария остается привлекательной для грязных денег

Девять миллиардов франков, раскиданные по сотням счетов в Швейцарии: очередной скандал с отмыванием грязных денег, на сей раз из Венесуэлы…

Как оказалось, в очередном скандале вокруг отмывания грязных денег фигурирует почти каждый восьмой швейцарский банк.

И это еще не самый громкий скандал вокруг банковской системы Швейцарии!

Напомним, что в 2017 году Швейцария оказалась в центре грандиозного скандала, названного "Русская стиральная машина". Тогда на счетах в 45 банках оказались 600 млн франков подозрительного происхождения.

Почему Швейцария так и не смогла решить проблему грязных денег? И способна ли страна избавиться от имиджа "всемирной отмывочной"?

Сомнительные клиенты

Некогда Венесуэла была процветающей нефтедобывающей страной, однако сейчас стала одним из беднейших государств Латинской Америки. Согласно Национальному исследованию уровня жизни, 96% населения этой страны живут в бедности.

Но пока простые люди борются за выживание, бенефициары режима, созданного бывшим президентом Уго Чавесом, продолжают ни в чем себе не отказывать.

И без услуг швейцарского финансового сектора им не обойтись.

В середине января газета Tribune de Genève опубликовала результаты нескольких расследований, начатых правоохранительными и следственными органами кантона Цюрих, в которых фигурирует венесуэльский режим.

Следователи выявили подозрительные потоки на сумму около девяти миллиардов франков. Согласно данным этого женевского ежедневного издания, деньги были распределены между сотнями счетов, открытых примерно в 30 швейцарских банках. Все эти колоссальные суммы пошли на покупку, например, экстравагантной коллекции роскошных часов, вилл, яхт и даже скаковых лошадей.

Правовые основания блокировки, однако, имелись в Швейцарии только в отношении нескольких миллионов долларов.

Коррупционные платежи в доход высокопоставленных венесуэльских чиновников порой напрямую осуществлялись со швейцарских счетов. В числе этих чиновников — бывший министр финансов страны Алехандро Андраде, приговоренный в США к десяти годам тюремного заключения за получение взяток на сумму почти в миллиард долларов.

Но почему же швейцарские банки рады таким сомнительным клиентам?

"Швейцария остается раем для отмывателей денег. Принимать на свои счета деньги от государств вроде Венесуэлы — профессиональная глупость. Тем самым мы делаем себя сообщниками коррумпированных режимов", — отмечает швейцарский эксперт в области мер противодействия коррупции Марк Пит.

По его словам, хотя Швейцария относится к ведущим мировым финансовым площадкам, однако ее система контроля и надзора недостаточна и не соответствует роли этой страны в мире финансов. "При всем этом средства для организации проведения адекватного мониторинга у нас вполне есть", — уточняет Пит.

В частности, финансовый регулятор в Швейцарии предоставляет банкам информацию о рисках, с которыми они могут столкнуться. "Но окончательное решение о том, брать ли у клиента деньги или нет, остается за банком. Это все равно, как если бы мы просили казино выявлять игроманов", — резюмирует эксперт.

"Русская отмывочная"

"В эпицентре скандалов с грязными деньгами швейцарские банки оказываются регулярно", — говорит профессор экономики Университета Фрибура Сержио Росси.

Ситуацию не изменило и введение в 2018 году автоматического обмена банковской и налоговой информацией между Швейцарией и иностранными фискальными органами.

Проблема, по его мнению, не в самом законе, а в его применении. "Банки должны информировать власти о сомнительных проводках, но они часто не делают это из опасения потерять состоятельных клиентов", — поясняет экономист.

Напомним, что в 2017 году Швейцария оказалась в центре грандиозного скандала, названного "Русская стиральная машина". Речь шла о более чем 20 миллиардах долларов российских денег, часть из которых (как минимум 600 млн) была более чем сомнительного происхождения, возможно заработанных за счет коррупции, уклонения от уплаты налогов и организованной преступности.

Деньги начиная с 2014 года оседали в Молдове и Латвии, потом часть этих активов по "поручению" ныне уже не существующих подставных компаний через молдовский банк Moldindconbank и через латвийский банк Trasta Komercbanka была перекачана в европейскую банковскую систему.

Информацию об этой схеме анонимный источник слил журналистам международной репортерской сети OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project / "Проект по освещению деятельности организованной преступности и случаев проявления коррупции") и российской оппозиционной "Новой газете".

Проводки проходили в 45 швейцарских банках и были очень умело связаны с частично вымышленными и частично реальными сделками по поставкам товаров в Россию от имени малых и средних швейцарских компаний.

Речь шла о поставках наручных часов, промышленного оборудования или комплектующих для автомобильной промышленности.

Стратегия зебры

Одна из проблем – зависимость швейцарского финмониторинга от данных других стран. В том числе – от стран, где коррупция является частью государственной системы.

По словам швейцарского антикоррупционного эксперта Давида Цоллингера, пока такие страны не проведут необходимые следственные действия, Швейцария не получит доказательств, достаточных для блокировки сомнительных счетов.

По его словам, "любой, кто хорошо знает швейцарскую финансовую систему, вполне может обмануть ее без особых усилий. Для отслеживания относительно небольших финансовых проводок сомнительного свойства нам пришлось бы создать супернаблюдательную систему, мониторящую всю финансовую индустрию Швейцарии в режиме реального времени. Но это технически очень сложно, кроме того, такая система не получит одобрения политиков. Здесь приходится делать выбор между жесткой борьбой с отмыванием и либеральной финансовой системой".

Начиная с 2016 года банки Швейцарии ежегодно сообщают Швейцарскому управлению по борьбе с отмыванием денег о примерно 12-17 миллиардах франков подозрительных активов.

Сумма на первый взгляд впечатляющая, однако смехотворная на фоне трёх триллионов франков, размещенных в швейцарских банках.

"Правительство и парламент используют тактику отрубания собаке хвоста по частям. Они делают лишь минимум, необходимый для того, чтобы избежать международной критики", — резюмирует Мартин Хилти, глава швейцарского отделения Transparency International.

По его мнению, "банковская тайна фактически все так же остается в основе бизнес-модели швейцарских банков". Он считает, что новое поколение сотрудников банков более "чувствительно" настроено в отношении соблюдения основ финансовой этики, с другой стороны, на них давит страх потерять бонусы по итогам года, а то и саму работу.

Швейцарские неправительственные организации уже в течение нескольких последних лет громко критикуют так называемую "стратегию зебры", практикуемую швейцарским финансовым сектором.

Из богатых промышленно развитых стран банки берут себе в управление только чистые деньги, но при этом они все еще остаются прибежищем для сомнительных средств из развивающихся стран.

Швейцарская неправительственная организация Public Eye считает, что созданная в стране система противодействия этому злу — недостаточно "пугающая" для того, чтобы стать для банков действительно сдерживающим фактором.

По их мнению, служба финмониторинга должна действовать более жестко и использовать все средства, имеющиеся в её распоряжении, в том числе вводить запреты на профессию для отдельных провинившихся банкиров или даже отзывать банковскую лицензию у целых банков.

Автор: Кари Роми, журналистка Swissinfo

Swissinfo – Международная информационная служба Швейцарской национальной теле- и радиокомпании

Материалы публикуются с разрешения правообладателя