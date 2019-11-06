ЕС наносит удар по "грязным деньгам": где выиграет Украина

Европейский Союз вплотную подошел к созданию нового независимого органа, который будет заниматься вопросами борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем.

По информации Financial Times, в декабре нынешнего года на встрече министров финансов стран ЕС должен будет обсуждаться уже подготовленный проект документа о создании этого органа.

Почему именно сейчас возникла такая потребность и зачем же нужен еще один новый орган, ведь во многих странах предпринимаются разносторонние усилия по предотвращению отмывания денег?

И какое влияние это будет иметь на Украину?

Две альтернативы для ЕС

Ключевая причина спешки в том, что должностные лица многих европейских правительств все чаще констатируют, что, несмотря на предпринимаемые усилия и различные ограничения, информация о фактах ненадлежащего контроля финансовых институтов за происхождением средств чуть ли не ежедневно становится достоянием гласности. И речь идет не только о допущенных нарушениях со стороны менеджмента ряда банков стран Балтии и офшорных юрисдикций, но и о нарушениях со стороны старейших и уважаемых европейских банков.

Одна из основных причин, по которой такие нарушения становятся возможным, скрывается за такими любимыми юристами терминами, как "имплементация и правоприменение".

Дело в том, что работа Европейского банковского управления (European Banking Authority, в дальнейшем – "EBA") и других органов ЕС в первую очередь направлена на выработку общих рекомендаций по борьбе с отмыванием денег. Внедрением и конкретным применением этих рекомендаций занимаются финансовые органы конкретной страны, каждая из которых устанавливает свои критерии и процедуры.

И хотя цели и общие направленности одинаковы для всех, отдельные критерии и процедуры в каждой стране могут отличаться.

И конечно же, эти отличия могут быть использованы недобросовестными лицами при осуществлении международных финансовых трансакций.

Эта проблема уже давно обсуждалась и предлагалось два варианта решения: трансформация ЕВА и изменение его компетенции (очевидно, что это менее затратный вариант) либо создание совершенно нового органа.

На сегодняшний день первый вариант окончательно еще не отброшен. Планируется, что на декабрьской встрече министры финансов стран ЕС должны окончательно определиться.

В чем же преимущество создания нового органа?

Планируется, что этот орган будет не только издавать достаточно конкретные акты, направленные на борьбу с отмыванием денег, но и следить за их применением.

Таким образом должны быть нивелированы зазоры между нормативными актами разных стран, и кроме того, новый орган будет отвечать за единообразное применение норм ЕС.

Плюс для Украины

Как ни удивительно, но создание такого органа может облегчить жизнь наших бизнесменов.

Дело в том, что при осуществлении финансовых операций в Европе отечественные бизнесмены, и особенно граждане-частные инвесторы, уже давно сталкиваются с всевозможными проблемами. Одна из них – разные требования у финансовых организаций разных стран к перечню и содержанию документов, необходимых для открытия счета и/или проведения финансовой операции.

Наличие специального органа ЕС и унификация требований может привести к тому, что это облегчит инвестиционные возможности наших граждан, даст им возможность апеллировать к актам этого нового органа ЕС при возникновении конфликтов с конкретными банковскими учреждениями.

И еще один положительный момент может возникнуть в результате появления нового органа. 1 ноября Верховная рада приняла в первом чтении проект Закона №2179 "О предотвращении и противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем…".

Как указывают многие эксперты, проект не дает ответа на вопрос, откуда финансовые учреждения должны получать информацию об исчерпывающем (это очень важно) перечне так называемых "РЕРов" (публичных и связанных с ними лиц).

Если с самими публичными лицами все более-менее понятно, то с их связанными лицами вопрос гораздо сложнее.

Сами финучреждения не в состоянии мониторить в режиме реального времени все возникающие и прекращающиеся связи таких публичных деятелей. А ведь к ним применяются особые нормы в части контроля за их финансовыми операциями.

И это проблема не только нашей страны. Новый орган ЕС может помочь в этом деле – создать и поддерживать в режиме реального времени единую базу таких лиц, которая была бы доступна всем финучреждениям Европы.

И многие споры, возникающие при открытии и обслуживании банковских счетов, достаточно быстро были бы решены.

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Таким образом, в новости о создании нового органа ЕС пока видны только поводы для оптимизма.

Конечно, будут и пессимистические аспекты, но насколько они будут решающими, мы увидим в процессе реализации идеи.

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