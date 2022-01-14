Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Худший из принцев: как сын Елизаветы II подставил британскую монархию

Пятница, 14 января 2022, 17:16 — Владимир Куренной, для Европейской правды
Фото: Avalon/Photoshot/East News
Принц Эндрю (второй слева) вместе со своим старшим братом принцем Чарльзом на похоронах отца. Виндзор, 14 апреля 2021 года

Британскую королевскую семью сотряс еще один скандал. 

Его виновникам стал Эндрю – второй сын королевы Елизаветы II и младший брат наследника престола принца Чарльза. 

Эндрю – самый скандальный член королевской семьи. Еще в 2019 году он был вынужден добровольно отказаться от исполнения обязанностей и оборвал связи со многими благотворительными организациями.

Однако теперь Букингемскому дворцу пришлось пойти на беспрецедентные меры. "С одобрения и согласия королевы воинские звания и королевский патронаж герцога Йоркского возвращены королеве. Герцог Йоркский в дальнейшем не будет выполнять никакие государственные обязанности и будет защищать себя в этом деле как частное лицо", – говорится в заявлении дворца.

Все это, а также потеря права на титул "Королевское высочество", стало причиной открытия в США иска американки Вирджиния Джуффре, обвинившей принца в сексуальном насилии, совершенном, когда она была еще несовершеннолетний. 

В такой ситуации суровое наказание принца – пускай даже решение по этому делу еще не принято – было неизбежным. 

По данным исследования YouGov, 62% британцев поддержали решение королевы лишить Эндрю воинского звания и ряда полномочий, в то время как не поддержавших – всего 11%.

Еще более пугающая цифра – 70% британцев считают, что этот скандал, если обвинение подтвердится, станет проблемой для монархии.

О других скандалах в британской королевской семье можно послушать на YouTube-канале "Европейской правды".

Несчастная доля принцев

Принцу Эндрю, герцогу Йоркскому не повезло.

Во-первых, он второй сын монарха, то бишь претендовать на престол может лишь после смерти старшего брата, да и то если у последнего нет отпрысков (а у принца Уэльского Чарльза они есть).

Во-вторых, он родился не в то время, не в той эпохе. Сексуальные похождения принцев британской монархии в разные времена – тема отдельного исследования.

Но можно сказать одно: в прошлом принцы себя не сдерживали: многочисленные любовницы и любовники, измены, оргии – все это неизменный атрибут жизни среднестатистического принца в прежние времена.

Чего стоит жизнь и замечательные похождения принца Берти, сына королевы Виктории, который впоследствии стал королем Эдвардом VII. Лилли Лэнгтри, Алиса Кеппел, Сара Бернар – вот лишь неполный список его сексуальных подруг, а сколько еще безымянных представительниц самых разных и не только древних профессий…

И никого из принцев не карали за невинные на то время шалости. Но времена изменились.

Нынешняя жизнь членов королевской семьи Британии – под микроскопом, под бдительным контролем популярных таблоидов, светских критиков и сотен папарацци. Посему утаить уже ничего не выходит, а общественное мнение предъявляет совершенно иные требования.

Нужно сказать, что и сам титул герцога Йоркского носит на себе какое-то негласное проклятие, так или иначе связанное с сексом и отношением полов. В разное время герцоги Йоркские, вторые сыновья монархов, попадали в сексуальные скандалы, конфликты и другие неприятности. Кроме того, значительное число герцогов Йоркских по разным причинам были бездетны. 

А один из них на сексуальной почве увел Англию из католичества. Да-да, Генрих VIII Тюдор в молодости также носил титул герцога Йоркского и если бы он жил сегодня, то за убийства своих нескольких жен давно бы коротал срок в Тауэре.

 Но Генриха пронесло. А вот Эндрю нет.

Скандал в канун юбилейного года

Невезение сопровождало принца Эндрю и в других делах. Например, в браке.

Супруга герцога Сара, герцогиня Йоркская (Фергюсон), с которой они прожили десять лет (1986-1996 гг.) отличалась взбалмошным характером, крутым нравом и любвеобилием. Этот брак завершился четверть века назад (в нем у Эндрю родились две дочери, Беатрис и Евгения), но последствия неудачной женитьбы не могли не сказаться на дальнейшей жизни второго сына королевы Елизаветы.

Принц скучал, выполняя королевские обязанности, патронировал флот, дюжину волонтерских и общественных организаций и фондов. Но, видимо, хотел большего. И… познакомился с Джеффри Эпштейном, ныне покойным элитным сводником из США.

В итоге это было роковое знакомство, которое привело принца Эндрю к недавнему решению королевы лишить принца воинского звания, патронажа и именования "Его Королевское Высочество".

Не будем вдаваться в историю с Вирджинией Джуффре, которая обвиняет принца Эндрю в сексуальном насилии в момент, когда она была несовершеннолетней. История запутанная и во многом – эпизод нынешнего времени, в котором переплетается борьба против сексуальной эксплуатации и желание заработать на скандальных подробностях интимной связи с богатым селебрити.

Известно только, что Вирджиния подписала специальное соглашение с покойным Эпштейном, получив кое-какие отступные, но потом вспомнила про Эндрю Виндзора. И подала в США гражданский иск.

Вокруг него и разгорается весь сыр-бор.

Впрочем, намерения Джуффре и ее личность как таковая не оправдывают герцога Йоркского. Неразборчивость в связях и контактах, дружба с Эпштейном и сексуальные похождения в XXI веке не могут пройти бесследно для второго сына монарха одной из крупнейших стран мира. И Эндрю наверняка это осознавал. Должен был осознавать.

Решение королевы лишить принца Эндрю воинского звания и ряда почетных привилегий нельзя рассматривать только с обвинительным уклоном.

Сам герцог Йоркский пока все обвинения отрицает, а суд обещает быть долгим и изнурительным.

Пресса в США и в Британии готовится к марафону, подробностям и жареным фактам. Королева сделала все, чтобы оградить монархию как институт и королевскую семью от последствий этой мыльной оперы.

Лишение званий и отстранение от обязанностей – шаг в эту сторону. Но поможет ли он?

В современном мире информационных цунами полностью обезопасить монархию от последствий судебного процесса в США вряд ли удастся. Так или иначе в ходе разбирательства будут всплывать некие подробности, которые вряд ли станут украшением жизни монархии в 2022 году.

А ведь это год знаменательного юбилея: с 6 февраля 2022 года все королевство будет отмечать платиновый 70-летний юбилей правления Елизаветы II.

Так долго не правил ни один монарх в истории Великобритании. Праздничные мероприятия расписаны на весь год. Институт монархии за время правления Елизаветы в целом укрепился, и над ним, похоже, безоблачное небо. Монархия доказала свою эффективность и полезность для страны. Заслуга лично Елизаветы в этом просто колоссальная.

Но новости из зала заседаний в США имеют шанс омрачить общее праздничное настроение монархии и подпортить подведение итогов.

Проблема, но не катастрофа

Но способно ли дело принца Эндрю угрожать монархии?

В частности, если Эндрю все же признают виновным? Или всплывут еще какие-то неприглядные эпизоды? Возможно ли, чтобы британцы отвернулись от веками доказавшей свою эффективность системы управления? 

На эти вопросы нет однозначного ответа и сейчас многие аналитики и историки думают над существующими рисками. И большинство из них сходятся во мнении, что скандал с принцем Эндрю может снизить популярность монархии, подпортить реноме королевской семьи.

Он может быть землетрясением, но вряд ли станет крушением.

В этом смысле нынешние действия Букингемского дворца и дистанцирование от "гражданского лица" Эндрю Виндзора – шаги в правильном направлении.

Авторитет королевы Елизаветы и на этот раз скорее всего спасет британскую монархию. С ранами и увечьями, но институт выживет даже в случае наихудшего из возможных сценариев развития скандала с герцогом Йоркским.

В конце концов монархия переживала и не такое.

А столетия сосуществования монархии и британского народа продемонстрировали, что несмотря на имевшие место проблемы и невзгоды, такое сосуществование имеет смысл и приносит позитивные плоды стабильности, прогнозируемости и порядка.

Автор: Владимир Куренной,

автор и основатель телеграм-канала ChurchillUA,

народный депутат Украины V, VII, VIII созывов

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Великобритания