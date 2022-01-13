Британского принца Эндрю лишили воинских званий и титула из-за обвинений в изнасиловании

Сын королевы Елизаветы II принц Эндрю лишен военных титулов и королевских обязанностей по патронажу.

Об этом говорится в заявлении Букингемского дворца, пишет "Европейская правда".

"С одобрения и согласия королевы военные звания и королевский патронаж герцога Йоркского возвращены королеве", — говорится в сообщении.

A statement from Buckingham Palace regarding The Duke of York: pic.twitter.com/OCeSqzCP38 — The Royal Family (@RoyalFamily) January 13, 2022

"Герцог Йоркский в дальнейшем не будет выполнять никакие государственные обязанности и будет защищать себя в этом деле как частное лицо", - заявили в Букингемском дворце.

По сообщению ВВС, 61-летний принц также теряет право называться "Его королевское высочество".

Заявление последовало после того, как стало известно, что американский суд продолжит рассмотрение гражданского иска против принца. Его обвиняют в сексуальном насилии. Американка Вирджиния Джуффре обвиняет принца в сексуальном насилии и подала против него иск в суд США.

Джуффе утверждает, что принц изнасиловал ее в Лондоне, когда ей было 17 лет. Также он якобы вступал с ней в сексуальную связь в Нью-Йорке. При этом, по словам женщины, Эндрю знал, что она "была жертвой торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации".

Среди склонявших ее к сексу Джуффе называет финансиста Джеффри Эпштейна и его подругу и помощницу Гилейн Максвелл. По словам Джуффре, речь идет о двух эпизодах – в Нью-Йорке и на личном острове Эпштейна, входящем в Виргинские острова. Она утверждает, что финансист прямо или косвенно угрожал ей, и она была вынуждена выполнять его приказы, поскольку боялась наказания или смерти.

В августе 2018 года Эпштейн покончил с собой в тюрьме.

В ноябре 2019 года принц Эндрю добровольно отказался от исполнения обязанностей и оборвал связи со многими благотворительными организациями.