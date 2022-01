Британского принца Эндрю лишили воинских званий и титула из-за обвинений в изнасиловании

Сын королевы Елизаветы II принц Эндрю лишен военных титулов и королевских обязанностей по патронажу.

Об этом говорится в заявлении Букингемского дворца, пишет "Европейская правда".

"С одобрения и согласия королевы военные звания и королевский патронаж герцога Йоркского возвращены королеве", — говорится в сообщении.

A statement from Buckingham Palace regarding The Duke of York: pic.twitter.com/OCeSqzCP38