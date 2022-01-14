Найгірший з принців: як син Єлизавети II підставив британську монархію

Принц Ендрю (другий ліворуч) разом зі старшим братом принцом Чарльзом на похороні батька. Віндзор, 14 квітня 2021 року

У британській королівській родині стався ще один скандал.

Його винуватцем став принц Ендрю – другий син королеви Єлизавети II та молодший брат спадкоємця престолу принца Чарльза.

Ендрю – найскандальніший член королівської родини. Ще у 2019 році він був змушений добровільно відмовитися від виконання обов'язків та обірвав зв'язки з багатьма благодійними організаціями.

Проте тепер Букінгемському палацу довелося вдатися до безпрецедентних заходів. "Зі схвалення та за згодою королеви військові звання та королівський патронаж герцога Йоркського повернуті королеві. Герцог Йоркський надалі не виконуватиме жодних державних обов'язків і захищатиме себе в цій справі як приватна особа", – йдеться у заяві палацу.

Все це, а також втрату права на титул "Королівська високість", спричинило ось що: подання у США позову американки Вірджинії Джуффре, яка звинуватила принца в сексуальному насильстві, скоєному, коли вона була ще неповнолітня.

У такій ситуації жорстке покарання для принца – нехай навіть рішення у справі ще не ухвалено – було неминучим.

За даними дослідження YouGov, 62% британців підтримали рішення королеви позбавити Ендрю військового звання та низки повноважень, у той час як тих, хто не підтримав – лише 11%.

Ще більш лякаюча цифра: 70% британців вважають, що цей скандал, якщо звинувачення підтвердяться, стане проблемою для монархії.

Про інші скандали в британській королівській родині можна послухати на YouTube-каналі "Європейської правди".

Нещаслива доля принців



Принцу Ендрю, герцогу Йоркському, не пощастило.

По-перше, він – другий син монарха, тобто претендувати на престол може лише після смерті старшого брата, та й то якщо в останнього немає нащадків (а у принца Уельського Чарльза вони є).

По-друге, він народився не в той час, не в ту епоху. Сексуальні пригоди принців британської монархії у різні часи – тема окремого дослідження.

Але можна сказати одне: у минулому принци себе не стримували: численні коханки та коханці, зради, оргії – незмінний атрибут життя середньостатистичного принца за старих часів.

Чого варте життя і чудові пригоди принца Берті, сина королеви Вікторії, який згодом став королем Едвардом VII. Ліллі Ленгтрі, Аліса Кеппел, Сара Бернар – ось лише неповний список його сексуальних подруг, а скільки ще безіменних представниць найрізноманітніших професій, і не лише найдавнішої…

І нікого з принців не карали за безневинні на ті часи витівки. Але часи змінилися.

Зараз життя членів королівської родини Британії – під мікроскопом, під пильним контролем популярних таблоїдів, світських критиків та сотень папараці. Тому нічого приховати вже не виходить, а громадська думка висуває зовсім інші вимоги.

Треба сказати, що й сам титул герцога Йоркського наче несе на собі якесь прокляття, так чи інакше пов'язане із сексом та статевими стосунками. У різні часи герцоги Йоркські, другі сини монархів, потрапляли у сексуальні скандали, конфлікти та інші неприємності. Крім того, значна їх кількість з різних причин були бездітні.

А один із них на сексуальному ґрунті вивів Англію з католицтва. Так-так, Генріх VIII Тюдор у молодості також носив титул герцога Йоркського, і якби він жив сьогодні, то за вбивство кількох своїх дружин давно б відбував термін у Тауері.

Але для Генріха все минулося. А ось для Ендрю­ – ні.

Скандал напередодні ювілейного року

Невезіння супроводжувало принца Ендрю і в інших справах. Наприклад, у шлюбі.

Дружина герцога Сара (Фергюсон), герцогиня Йоркська, з якою вони прожили десять років (1986-1996 рр.) мала химерну вдачу, крутий норов і велелюбність. Цей шлюб завершився чверть століття тому (у ньому народилися дві дочки, Беатріс і Євгенія), але наслідки невдалого одруження не могли не позначитися на подальшому житті другого сина королеви Єлизавети.

Принц нудився, виконуючи королівські обов'язки, патронував флот, дюжину волонтерських та громадських організацій та фондів. Але, мабуть, хотів більшого. І… познайомився з Джеффрі Епштейном, нині покійним елітним звідником із США.

Це фатальне знайомство і довело принца Ендрю до недавнього рішення королеви позбавити принца військового звання, патронажу та титулу "Його Королівська Високість".

Не будемо вдаватися в історію з Вірджинією Джуффре, яка звинувачує принца Ендрю в сексуальному насильстві за часів, коли вона була неповнолітньою. Історія заплутана, і багато в чому це епізод нинішнього часу, в якому переплітається боротьба проти сексуальної експлуатації та бажання заробити на скандальних подробицях інтимного зв'язку з багатим селебриті.

Відомо лише, що Вірджинія підписала спеціальну угоду з покійним Епштейном, отримавши якісь відступні, але потім згадала про Ендрю Віндзора. І подала в США цивільний позов.

Навколо нього і спалахнув скандал.

Втім, наміри Джуффре та її особа як така не виправдовують герцога Йоркського. Нерозбірливість у зв'язках та контактах, дружба з Епштейном та сексуальні пригоди у XXI столітті не можуть минутися без сліду для сина монарха однієї з наймогутніших країн світу. І Ендрю, напевно, це усвідомлював. Мав усвідомлювати.

Сам герцог Йоркський поки що усі звинувачення відкидає, а суд обіцяє бути тривалим і виснажливим.

Преса в США та в Британії готується до марафону подробиць та смажених фактів. Королева зробила все, щоб убезпечити монархію як інститут та королівську сім'ю від наслідків цієї мильної опери.

Позбавлення звань і усунення від обов'язків – крок у цей бік. Але чи він допоможе?

У світі інформаційних цунамі повністю убезпечити монархію від наслідків судового процесу в США навряд чи вдасться. Так чи інакше, під час розгляду спливатимуть деякі подробиці, які навряд чи стануть окрасою життя монархії у 2022 році.

Адже це рік знаменного ювілею: з 6 лютого 2022 року все королівство відзначатиме платиновий 70-річний ювілей правління Єлизавети II.

Так довго не правив жоден монарх в історії Великої Британії. Святкові заходи розписано на весь рік. Інститут монархії за час правління Єлизавети загалом зміцнився, і над ним, схоже, безхмарне небо. Монархія довела свою ефективність та користь для країни. І заслуга особисто Єлизавети у цьому – просто колосальна.

Але новини із зали засідань у США мають шанс затьмарити загальний святковий настрій монархії та зіпсувати підведення підсумків.

Проблема, але не катастрофа

Але чи може справа принца Ендрю загрожувати монархії?

Наприклад, якщо Ендрю все ж визнають винним? Чи випливуть ще якісь непривабливі епізоди? Чи можливо, що британці відвернуться від системи управління, що довела свою ефективність протягом століть?

На ці питання немає однозначної відповіді, і зараз багато аналітиків та істориків думають над ризиками. І більшість із них сходяться на думці, що скандал із принцом Ендрю справді може знизити популярність монархії, зіпсувати реноме королівської родини.

Однак він може бути землетрусом, але навряд чи стане катастрофою.

І в цьому контексті нинішні дії Букінгемського палацу та дистанціювання від "цивільної особи" Ендрю Віндзора – кроки у правильному напрямку.

Авторитет королеви Єлизавети II і цього разу, швидше за все, врятує британську монархію. З ранами, але інститут виживе навіть у разі найгіршого з можливих сценаріїв розвитку скандалу з герцогом Йоркським.

Зрештою, монархія переживала й не таке.

А століття співіснування монархії та британського народу продемонстрували, що, незважаючи на проблеми і негаразди, таке співіснування має сенс і приносить позитивні плоди стабільності, прогнозованості та порядку.

Автор: Володимир Куренной,

автор та засновник телеграм-каналу ChurchillUA,

народний депутат України V, VII, VIII скликань