История проигранных Россией войн говорит: не списывайте со счетов Украину!

Одна мудрая пословица гласит, что "война, чтобы ее ощутить, должна постучаться к вам в двери".

Да, мы мысленно намеренно вытесняем войну. Мы не хотим ее настолько сильно, что убеждаем себя, что этого не произойдет, что это далеко или что это нас не касается.

Но война всегда касается нас. То, что происходит в Украине, — это действительно война за Европу и ценности, на которых стоит западная цивилизация.

Лишь взрывы на окраинах украинских городов заставили очнуться некоторых западных и, к сожалению, чешских политиков, которые были влюблены своих фантазий настолько, что на вершинах своей мудрости не слышали, отмахивались от противоположного мнения, а иногда и наказывали. К счастью, есть много людей, которые видят реальность и знают цену демократии и свободе, и нынешнее чешское правительство и его действия тому подтверждение.

Пропаганда о победах российского оружия

Советская и российская пропаганда давала нам ощущение непобедимости русского оружия и непревзойденной мощи этой географически и ценностно внушительной азиатской страны. Чехословацкое социалистическое воспитание привило нам уважение к победоносной Советской армии, которая ошибочно и целенаправленно отождествлялась с русскими.

Любого, кто выступал против этого пропагандистского и манипулятивного нарратива, объявляли фашистом и преступником.

Мы потребляли искривленный образ победы во Второй мировой войне в кино, массовой культуре и образовании.

Между тем, пережитки социалистической программы образования сохраняются в Чехии по сей день, а преподавание в школах все еще отражает необходимость объективного изучения современной истории.

Не преуменьшая количество человеческих жертв с российской стороны, мы не должны забывать, что победа во Второй мировой войне также в значительной степени основывалась на жертвах украинцев, белорусов и длинного списка других народов. Причем это были победа и жертвы не только Советского Союза, но и союзников.

А еще не надо забывать насильственный и имперский характер политики Москвы во время советской кампании, результатом которой стало создание колониальной системы социалистических сателлитов, называвшей себя "лагерем мира".

Войны, проигранные Россией

Не самом же деле Россия издавна проигрывала большинство войн в своей истории.

Особенно те, где она столкнулась с упорным сопротивлением военных или населения, или же с технологически развитым противником. Об этих войнах мало говорят, российская пропаганда о них полностью умалчивает. Но стоит обратиться и к этим страницам истории.

Россия исторически вела ряд конфликтов на западе, на территории нынешних Украины и Белоруссии.

До правления Петра Великого россияне довольно безуспешно боролись с Литовским княжеством, поляками и шведами. Согласно статистике, составленной Владимиром Соловьевым, великим русским историком конца XIX века,

Россия проиграла более 70% из 50 войн, которые она вела на севере и западе с XIII по XV век.

С переменным успехом Москва пыталась завоевать Украину, закрепить позиции на берегу Черного моря и проникнуть на персидский южный берег Каспия. После столкновений с турками и персами она была вынуждена отступить. Впоследствии на этих фронтах преуспела Екатерина Великая, чья агрессивная политика была губительна для украинской и польской государственности, а также для народов Крыма.

В самом начале XIX века поход российского императора Павла I в Индию закончился полным провалом, а несколько десятилетий спустя Россия потерпела поражение в Крымской войне (1853–1856).

В то время европейские державы крепко сплотились против России. Благодаря единству европейцев и тяжелому состоянию России после войны, она потерпела поражение в Берлинском конгрессе 1878 года.

Российское руководство было вынуждено отвернуться от Европы и начать экспансию в Азию. К концу XIX века Россия уже контролировала побережье Тихого океана, поэтому она обратила свое внимание на Корейский полуостров и Маньчжурию. Последующее поражение России в русско-японской войне стало одним из спусковых механизмов конца Российской империи.

В дверь постучала Первая мировая война, и Россия сыграла значительную роль в ее разжигании. По мнению Москвы, этот конфликт привел бы к получению контроля над Черноморскими проливами и Константинополем — сегодняшним Стамбулом, тогда в глазах россиян "вторым Римом".

Между тем, после многих военных неудач Россия полностью развалилась изнутри.

Брест-Литовский мир, заключенный в результате переговоров, на короткое время означал для украинцев и белорусов долгожданную государственность.

Поражения Советского союза и советской России

Попытки большевиков разжечь повсюду костры коммунизма – не увенчались успехом. Их военная кампания против Польши закончилась бесславным поражением. Поляки изгнали нападавшую Россию и заставили ее подписать Рижский мир.

Большевистской России, а за ней и Советскому Союзу, не удалось распространить коммунистическую идеологию на соседние страны до начала войны.

Только контракт с Гитлером дал Москве возможность захватить новые земли.

Однако и здесь не все шло гладко, когда русские столкнулись с сопротивлением.

В ходе "Зимней" финско-русской войны, начавшейся в конце ноября 1939 года, советские войска вторглись в Финляндию. Как обычно бывает в "русских" войнах, все началось со лжи. Под финским флагом советские войска обстреляли собственную приграничную деревню Майнила (отсюда и так называемый майнильский инцидент), чтобы создать повод для войны. Однако финны, после четырех месяцев боев, вытеснили советскую армию, а СССР за это беспричинное, незаконное нападение был исключен из Лиги Наций, куда он его приняли всего за несколько лет до этого из-за угрозы со стороны Германии.

Только победа народов СССР и западных союзников над германским национал-социализмом придала советскому руководству неоспоримую легитимность, статус и харизму. Харизма, поддерживаемая тоталитарным режимом, промыванием мозгов, принудительным трудом и насилием, милитаризацией общества, тени которых падают на Украину сегодня. Кроме всего прочего, лживая пропаганда питала гипертрофированный патриотизм - который пережил свою смерть и сегодня восстал из пепла.

Совпадение распада колониальной системы и решительности России привело к территориальной жадности. Афганистан стал ее жертвой в 1979 году. Русское вторжение в Афганистан было, как и русско-японская война, прелюдией к концу империи.

Затем Советский Союз распался, что стало одним из великих геополитических благословений короткого и кровавого 20-го века. Россия также проиграла холодную войну.

На этот раз проиграл уже не Советский Союз. Проиграла Россия.

Многие страны Советского Союза, включая Украину, одержали победу. Они обрели государственность.

Поражения постсоветской России

В 1996 году Россия начала войну против Чечни. Однако кровопролитие в маленькой Чечне на Северном Кавказе закончилось фатальным поражением российской армии.

В 1999 году Россия начала вторую чеченскую войну, выбрав другую тактику. Совершенно безжалостным образом Чечня была разгромлена, а во главе "удобной республики" в составе Российской Федерации был поставлен жестокий, марионеточный диктатор.

Даже российскую агрессию против Грузии в 2008 году нельзя назвать чистой победой.

Силы армии РФ были нескоординированными, действия совершенно не соответствовали современным стандартам ведения войны. Даже российское руководство было настолько потрясено неэффективностью своих вооруженных сил, что именно в тот момент инициировало масштабную реформу.

Во время первой агрессии против Украины и аннексии Крыма в 2014 году мы увидели российские вооруженные силы гораздо более подготовленными. Однако в то время Россия не добилась поставленных целей в Украине. Российские войска на Донбассе не только не прорвали украинскую оборону, но даже потеряли когда-то завоеванные территории и были оттеснены.

С тех пор население России готовилось к войне.

Пропаганда становилась все более интенсивной и распространялась на средства массовой информации за пределами России.

Не будем идеализировать российское общество. Российских демократов мало (так что мы тем более должны их поддерживать).Но большинство россиян знают, что им лгут, и относятся к этому равнодушно. А часть даже поддерживает, заразившись вирусом имперского, патриотического национализма.

Хотя даже они подозревают, что это наступательная война.

Они мало что сделают, чтобы войны не было, но они не будут готовы умереть на ней, как это было во время Второй мировой войны.

Поддержка наступательной войны продлится только до первых серьезных неудач и до того, как о них узнает российское общество.

С 2014 года в российской армии прошла реформа, серия учений и перевооружение. И да, Россия сегодня — это ядерная держава во главе с непредсказуемым лидером, доверие к которому минимально. Россия превосходит Украину многократно, измеряя техникой - авиацией, танками, боевой техникой и вооружением.

Однако история учит нас, что статистики недостаточно.

Поддержим Украину!

Не люблю цитировать Ленина, но надо знать логику, с которой работают агрессоры. Ему приписывают высказывание: "Прощупывайте штыками. Если наткнетесь на кашу, двигайтесь вперед. Если наткнетесь на сталь, отступайте".

Боюсь, нам придется держать эту логику в уме, имея дело с сегодняшней Россией.

Россия далеко не непобедима.

Украинцы упорно сопротивляются, но их нельзя оставлять одних. Символы и слова поддержки важны, но их недостаточно.

Поэтому необходима материальная поддержка. Любой может помочь. Финансово, размещением, поддержкой украинцев здесь и поддержкой политики чешского правительства, которое помогает Украине не только на словах. Давайте соберемся вместе. Давайте осознавать нашу силу и силу нашего альянса в НАТО и ЕС. Поддержим Украину.

Мы не знаем, чем все это закончится, но исход войны зависит от нас.

Автор: Ярослав Курфюрст,

доктор философии, спецпредставитель МИД Чехии по Восточному партнерству

специально для "Европейской правды"