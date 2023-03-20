100 млрд на спасение от финансового кризиса: зачем Швейцария финансирует поглощение Credit Suisse

Теперь это факт: швейцарский банк UBS поглотит Credit Suisse за 3 млрд франков (3,02 млрд евро).

Крах Credit Suisse – второго по величине банка Швейцарии – мог дать старт новому финансовому кризису в Европе.

Поэтому власти Швейцарии были вынуждены идти на крайние меры, не скупясь на финансовую поддержку – федеральный бюджет предоставит гарантию на сумму в 9 млрд франков (9,07 млрд евро) на случай вероятных убытков, а центробанк Швейцарии объявил, что предоставит обоим банкам помощь на период организации поглощения в размере 100 млрд франков (почти 108 млрд евро).

Впрочем, открытым остается вопрос, достаточно ли этих усилий, чтобы остановить новый финансовый кризис.

Экстренное решение

Решение о поглощении Credit Suisse было объявлено на правительственной пресс-конференции вечером в воскресенье 19 марта.

Первым выступил президент Швейцарии Ален Берсе. По его словам, Федеральный совет (правительство Швейцарии) поддержал решение о поглощении банком UBS банка Credit Suisse, создавая для этого соответствующие рамочные условия.

"Это очень важное заявление для частных клиентов. Если бы решение не было найдено, можно было бы ожидать очень серьезных последствий. Центробанк Швейцарии поддержал поглощение, предоставив обоим банкам помощь на период организации поглощения в размере 100 млрд франков", – заявил он.

Министр финансов Швейцарии Карин Келлер-Зуттер объяснила мотивы Федерального совета: "Главная цель – защита интересов Швейцарии.

Банкротство Credit Suisse имело бы разрушительные последствия для национальной экономики".

По ее словам, в дополнение к кредиту со стороны ЦБ Федеральный совет предоставил со своей стороны страховую гарантию в размере 9 млрд франков, "которые помогут компенсировать возможные потери UBS. Такое решение является вполне надежным вариантом".

"Федеральный совет сожалеет, что банк CS не смог сам справиться с проблемами, – заявила министр. – Тот факт, что некогда образцовый кредитный институт попал в такую ситуацию, также вызывает сожаление".

"Поглощение призвано восстановить доверие рынков к нему. Данная мера сопровождается рисками, но они ниже, чем риски финансового кризиса, который разразился бы в результате банкротства Credit Suisse. Это совершенно коммерческое, рыночное решение, никакого огосударствления тут нет", – подчеркивает Келлер-Зуттер.

Как сообщается, реальное слияние банков должно будет произойти очень быстро, в течение нескольких недель или пары месяцев.

Кризис на фоне США

Можно ли было избежать такого поглощения?

Проблемы во втором по величине банке Швейцарии появились уже давно. В последние годы Credit Suisse пережил несколько катастрофических неудач, кульминацией которых стали зафиксированные в 2022 году убытки в размере 7,3 млрд франков.

В том же году банк заявил, что, пытаясь найти выход из кризиса, он будет вынужден сократить 9 тысяч рабочих мест.

Вполне возможно, что этих мер было бы достаточно, если бы не вмешался "черный лебедь".

"Недавние события, происходившие в банках США, ударили по нам в самый неподходящий момент. Потеря доверия рынков к банку в последние дни показала, что Credit Suisse не может продолжать существовать в прежнем виде", – отмечает председатель совета директоров Credit Suisse Аксель Леманн.

С такой оценкой соглашается и председатель совета директоров швейцарского регулятора Finma Марлен Амстад. По ее словам, в последние месяцы Credit Suisse выполнял все нормативные требования по собственной капитализации.

"Однако доверие клиентов и рынков было уже утрачено, а в конечном итоге события в США привели к негативной спирали событий. Проблемы, связанные с кризисом доверия, стали слишком значительными, поэтому власти страны были вынуждены вмешаться в ситуацию", – уточняет она.

Турбулентность на финансовых рынках США стала последней каплей, приведшей к тому, что акции Credit Suisse оказались в состоянии свободного падения. Согласно сообщениям СМИ, клиенты банка снимали со счетов банка миллиарды франков ежедневно.

И хотя Центробанк Швейцарии предоставил банку в срочном порядке ликвидность, с тем чтобы предотвратить полномасштабное банкротство – сумма могла достигнуть 50 млрд франков, этого уже оказалось недостаточно.

При этом, принимая решение о будущем Credit Suisse, швейцарское правительство отказалось от помощи основных акционеров банка, включая Саудовский национальный банк и Катарский инвестиционный фонд, которые только в прошлом 2022 году инвестировали в швейцарский банк несколько миллиардов.

В итоге все выходные консультации на предмет возможного формата спасения банка велись между самим Credit Suisse, а также банком UBS, правительством Швейцарии, Центральным банком SNB и финансовым регулятором FINMA.

Опасения относительно банкротства второго по величине банка Швейцарии, который считается "слишком большим, чтобы обанкротиться", заставили пойти на крайний шаг. Это отобразилось и на цене сделки – в итоге одна акция Credit Suisse была оценена в 0,76 франка за акцию, что значительно ниже цены закрытия в 1,86 франков в пятницу 17 марта.

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