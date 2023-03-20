100 млрд на порятунок від фінансової кризи: навіщо Швейцарія фінансує поглинання Credit Suisse

Тепер це факт: швейцарський банк UBS поглине Credit Suisse за 3 млрд франків (3,02 млрд євро).

Крах Credit Suisse – другого за розміром банку Швейцарії – міг дати старт новій фінансовій кризі в Європі.

Тому влада Швейцарії була змушена йти на крайні заходи і не шкодувати фінансової підтримки – федеральний бюджет надасть гарантію на суму 9 млрд франків (9,07 млрд євро) на випадок ймовірних збитків, а центробанк Швейцарії оголосив, що надасть обом банкам допомогу на період організації поглинання в розмірі 100 млрд франків (майже 108 млрд євро).

Утім, відкритим залишається питання, чи достатньо цих зусиль, щоб зупинити нову фінансову кризу.

Екстрене рішення

Рішення про поглинання Credit Suisse оголосили на урядовій пресконференції ввечері в неділю 19 березня.

Першим виступив президент Швейцарії Ален Берсе. За його словами, Федеральна рада (уряд Швейцарії) підтримала рішення про поглинання банком UBS банку Credit Suisse, створюючи для цього відповідні рамкові умови.

"Це дуже важлива заява для приватних клієнтів. Якби рішення не було знайдене, можна було б очікувати дуже серйозних наслідків. Центробанк Швейцарії підтримав поглинання, надавши обом банкам допомогу на період організації поглинання в розмірі 100 млрд франків", – заявив він.

Міністр фінансів Швейцарії Карін Келлер-Зуттер пояснила мотиви Федеральної ради: "Головною метою є захист інтересів Швейцарії.

Банкрутство Credit Suisse мало б руйнівні наслідки для національної економіки".

За її словами, на додачу до кредиту з боку Центробанку Федеральна рада надала зі свого боку страхову гарантію в розмірі 9 млрд франків, "які допоможуть компенсувати можливі втрати UBS. Таке рішення є цілком надійним варіантом".

"Федеральна рада шкодує, що банк Credit Suisse не зміг сам впоратися з проблемами, – заявила міністерка. – Той факт, що колись зразковий кредитний інститут потрапив у таку ситуацію, також викликає жаль".

"Поглинання має на меті відновити довіру ринків до банку. Цей захід супроводжують ризики, але вони нижчі, ніж ризики фінансової кризи, яка вибухнула б унаслідок банкрутства Credit Suisse. Це абсолютно комерційне, ринкове рішення, жодного одержавлення тут немає", – підкреслює Келлер-Зуттер.

Як повідомляють, реальне злиття банків має відбутися дуже швидко, протягом кількох тижнів або місяців.

Криза на тлі США

Чи можна було уникнути такого поглинання?

Проблеми у другому за розміром банку Швейцарії з'явилися вже давно. Останніми роками Credit Suisse пережив кілька катастрофічних невдач, кульмінацією яких стали зафіксовані 2022 року збитки в розмірі 7,3 млрд франків.

Того ж року банк заявив, що, намагаючись знайти вихід із кризи, буде змушений скоротити 9 тисяч робочих місць.

Цілком можливо, що цих заходів було б достатньо, якби не втрутився "чорний лебідь".

"Нещодавні події, що відбувалися в банках США, вдарили по нас у найбільш невідповідний момент. Втрата довіри ринків до банку останніми днями показала, що Credit Suisse не може продовжувати існувати в тому ж вигляді, як раніше", – зазначає голова ради директорів Credit Suisse Аксель Леманн.

З такою оцінкою погоджується і голова ради директорів швейцарського регулятора FINMA Марлен Амстад. За її словами, останніми місяцями Credit Suisse виконував усі нормативні вимоги щодо власної капіталізації.

"Однак довіру клієнтів і ринків було вже втрачено, і зрештою те, що трапилося в США, призвело до негативної спіралі подій. Проблеми, пов'язані з кризою довіри, стали надто значними, тому влада країни була змушена втрутитися в ситуацію", – уточнює вона.

Турбулентність на фінансових ринках США стала останньою краплею, що призвела до того, що акції Credit Suisse опинилися у стані вільного падіння. Згідно з повідомленнями ЗМІ, клієнти банку знімали з рахунків мільярди франків щодня.

І хоча Центробанк Швейцарії надав банку в терміновому порядку ліквідність, щоб запобігти повномасштабному банкрутству – сума могла досягти 50 млрд франків, – цього вже виявилося замало.

Водночас, ухвалюючи рішення про майбутнє Credit Suisse, швейцарський уряд відмовився від допомоги основних акціонерів банку, включно з Саудівським національним банком і Катарським інвестиційним фондом, які тільки минулого 2022 року інвестували у швейцарський банк кілька мільярдів.

Тож протягом вихідних консультації щодо можливого формату порятунку банку велися між самим Credit Suisse, а також банком UBS, урядом Швейцарії, Центральним банком SNB і фінансовим регулятором FINMA.

Побоювання щодо банкрутства другого за величиною банку Швейцарії, який вважається "занадто великим, щоб збанкрутувати", змусили піти на крайній крок. Це відобразилося і на ціні угоди – у підсумку одна акція Credit Suisse була оцінена в 0,76 франка за акцію, що значно нижче за ціну закриття в 1,86 франка у п'ятницю 17 березня.

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