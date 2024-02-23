"Леруа Кремлен": как французский ритейлер имитирует уход с рынка РФ

Влиятельный французский еженедельник L’Express опубликовал 20 февраля расследование, поставив под сомнение факт выполнения международных санкций в отношении России французским коммерческим гигантом Leroy Merlin.

Результаты расследования указывают на "наличие непрозрачных схем, имитацию прекращения деятельности и контакты с российским государством" ритейлера, для которого Россия в течение долгих лет "была настоящим Эльдорадо".

L’Express напоминает, что для французской компании Leroy Merlin, одного из крупнейших европейских DIY-ритейлеров в "империи французского семейства Мюлье (Mulliez)", "Россия с начала 2000-х годов стала привилегированной целью в стратегии международного развития" предприятия.

Нападение на Украину российской армии в феврале 2022 года нарушило коммерческие планы многих фирм. Некоторые из многочисленных компаний Франции, давно работавших на российском рынке, такие как Renault и Société Générale, закрыли свой бизнес быстро, невзирая на значительные финансовые потери. Другим пришлось порвать экономические отношения с Россией из-за влияния санкций на весть сектор их деятельности.

Но, пишет L’Express, были фирмы, которые "сделали ставку на быстрое разрешение конфликта и заняли выжидательную позицию". Это, например, L’Oréal, Sanofi, а также сеть супермаркетов Auchan — еще одна дочерняя компания в бизнес-структуре семьи Мюлье.

Но Leroy Merlin не пошла ни по одной из этих схем.

Его тактику L’Express называет ретушированием и подделкой, "успешной коммуникационной операцией о якобы продаже" предприятия, "стратегией с многими неизвестными", вызывающей "множество вопросов без ответов".

L’Express констатирует, что после окончательного ухода с рынка России в прошлом году автомобилестроителя Volkswagen Leroy Merlin стала крупнейшей иностранной компанией в России в 2023 году. Штат её сотрудников достигает 45 тысяч человек, она имеет почти 115 магазинов, а оборот в 2021 году составил около 5 млрд евро.

Россия стала для фирмы чрезвычайно прибыльным рынком. На её долю приходится почти четверть оборота Adeo — головной компании Leroy Merlin.

Подозрительные контракты

История Leroy Merlin тесно связана с проникновением на рынок сети супермаркетов группы Adeo — Auchan ("Ашан").

Миллиардер Жерар Мюлье открыл свой первый "Ашан" в 2001 году в подмосковных Мытищах при поддержке губернатора Московской области Бориса Громова. А в 2004 году открылся первый "гипермаркет для домашних умельцев" Leroy Merlin.

Затем, следуя по схеме распространения супермаркетов "Ашан", стал открывать по двадцать магазинов в год. Вплоть до освоения "девственных, но очень перспективных территорий": Самара, Омск, Новосибирск, Красноярск, вплоть до дальневосточного Хабаровска в 2017 году и Владивостока в 2019 году.

L’Express пишет, что Leroy Merlin использует Россию как определенную лабораторию: в московском "Технопарке" покупателям предлагают программу виртуальной реальности и другие новейшие технологии для помощи при выборе товара.

Расследование показало также, что Leroy Merlin связана с Россией тем, что "70% её продукции, предлагаемой для продажи, производится непосредственно в стране".

Этого достаточно, пишет L’Express, чтобы получить госзаказ. В 2016 году, через два года после аннексии Крыма, филиал под названием "Леруа Мерлен Восток" поставил "электрическое оборудование и запасные части" для НПП "Гамма".

L’Express цитирует проверенный им контракт на поставку и уточняет, что в 2008 году указом Владимира Путина НПП "Гамма" было включено в "перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ" РФ.

"Гамма" выполняет "особую работу" для ФСБ – российской спецслужбы.

Согласно презентации предприятия на его сайте, деятельность "Гамма" включает поставку систем подавления, радиоперехвата, прослушивания, металлодетекторы, оборудование для аварийного уничтожения информации и обеспечивает "защиту государственной тайны, личных данных, коммерческой тайны, государственных информационных систем".

Этот заказчик Leroy Merlin в 2009 году постановлением Министерства промышленности и торговли получил миссию "борьбы с иностранной технической разведкой".

L’Express установила также, что в начале 2017 года Leroy Merlin поставляла запчасти в научно-исследовательский центр "Гамма" в городе Ростове-на-Дону, который находится примерно в ста километрах от украинской границы, где находится российское командование Южного военного округа.

В 2023 году НПП "Гамма" попала под санкции со стороны США, Канады и Украины за участие в российской военной агрессии. Но еще в июле 2017 года "Леруа Мерлен Восток" оказалась единственной компанией, ответившей на тендерный запрос от технического отдела Министерства обороны России.

Подмоченная репутация

23 марта 2022 года президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к французскому парламенту, требовал, чтобы Leroy Merlin и другие французские предприятия "перестали быть спонсорами российской военной машины, прекратили финансирование убийств детей и женщин, изнасилований".

Однако руководство головного предприятия в интервью газете La Voix du Nord ответило, что предприятие-работодатель "несет ответственность за 45 тысяч сотрудников в России и нет причин осуждать этих людей за войну, которую они не выбирали". Было также сказано, что намеренное закрытие предприятия привело бы к экспроприации собственности, которая означала бы "передачу компании и ее активов российскому режиму", то есть использование активов Leroy Merlin для финансирование войны.

L’Express выяснил, что Leroy Merlin не проявила такого же внимания в отношении работников магазинов в Украине.

20 марта из-за обстрела магазина в торговом центре Retroville в Киеве погибли восемь человек. Компания помогла сотрудникам, выплатив двухмесячную зарплату и оказав помощь для эвакуации из страны.

Руководство во Франции само "закрывало глаза" и делало всё, чтобы не привлекать внимания к факту, что украинские силы самообороны и добровольцы были вынуждены покупать строительные материалы для монтажа контрольно-пропускных пунктов, когда российская армия была уже в двух километрах от столицы.

Но даже обращаясь к сотрудникам после обстрела склада в промышленной зоне под Киевом, руководство призывало их быть "солидарными" с коллегами в России.

Украинские сотрудники были возмущены, и на странице Leroy Merlin в Instagram появилась вирусная петиция против коммерческого присутствия Adeo в России. Но уже в марте украинский персонал лишился доступа к своим внутренним мейлам, а страница в социальной сети была заблокирована.

В настоящее вреся facebook-страница Леруа Мерлен Украина фактически не обновлялась с 22 февраля 2022 года, за два года там пару раз сменили фото профиля и обложки. В свою очередь, facebook-группы, созданные отдельными украинскими магазинами Леруа Мерлен, содержат массу заблокированных публикаций.

Бывшие сотрудники объяснили L’Express, что предприятие хотело "не допустить, чтобы внутренние средства связи использовались [сотрудниками в Украине] для призыва других филиалов группы к бойкоту России".

По словам бывшей руководительницы отдела кадров, 800 сотрудников Leroy Merlin Ukraine оказались в результате отрезанными от всех средств связи компании, потеряли контакт друг с другом, в то время как многие из них были в опасности в зоне оккупации и под обстрелами.

Но по мере продолжения войны позиции Leroy Merlin в России пошатнулись, её обвинили в занижении информации о доходах.

В то же время в социальных сетях Франции компанию стали называть "Леруа Кремлен".

Акции протеста против присутствия группы в России стали систематически проходить у входа в магазин в центре Парижа.

История с псевдопродажей

Именно в этом контексте в марте 2023 года семья Мюлье объявила, что "уступила оперативный контроль над Leroy Merlin Russia местному руководству" с целью "сохранить рабочие места 45 тысяч сотрудников и продлить деятельность компании на благо жителей".

Но, как отмечает L'Express, за этим объявлением, которое "спасло честь" фирмы, никаких конкретных действий не следовало.

Разбор последовавших затем событий позволил констатировать, что "передача операционного контроля" не означает продажу. Что "местное руководство" — это прошедший по всей карьерной лестнице внутри Adeo глава филиала "Леруа Мерлен Восток" француз Лоран Дефассио (Laurent Desfassiaux).

Журнал уточняет: "Генеральный директор процветающей российской дочерней компании с июня 2019 года, известный человек в московских деловых кругах был даже назначен советником по внешней торговле при премьер-министре Франции 1 июля 2022 года".

Кроме того, проверка показала, что о факте продажи предприятия 1 декабря 2023 года не было никакой официальной информации. Об этом "не сообщили ни французской прессе, ни на финансовым рынкам, ни сотрудникам".

При этом практически весь капитал "Леруа Мерлен Восток" (99,993%) был передан компании Scenarii Holding, зарегистрированной в Объединенных Арабских Эмиратах, как значится в Едином государственном реестре юридических лиц в России.

Информацию об этой фирме была найдена в официальном реестре Международного финансового центра Дубая (DIFC) и выяснил, что Scenarii Holding был создан 30 августа 2023 года, причем его основным акционером стала организация под названием Scenarii Gen с Лораном Дефассио во главе.

Дальнейшее наслоение структур L’Express сравнивает с матрешкой.

Во Франции руководство Leroy Merlin отказалось объяснять журналистам причины создания в Дубае сложной организационной структуры. Но французский адвокат-фискалит пояснил редакции журнала L’Express, что эту хорошо известную в финансовых кругах технику, называют layering (наслоение). Она позволяет выводить прибыль из одной страны и размещать ее на финансовых рынках, пропуская через каскад компаний в нескольких странах.

L’Express пишет: "В лучшем случае эти механизмы представляют собой оптимизацию налогообложения. В худшем — отмывание денег. В Украине судьба двух последних магазинов Leroy Merlin пока неясна. Покинет ли компания эту страну навсегда? Бизнес тоже требует выбрать, с какой ты стороны. Пока неясно, правильным ли стал выбор Leroy Merlin. Особенно если учесть, что рынок реконструкции в Украине оценивается в несколько сотен миллиардов евро".

Статья первоначально опубликована на сайте Radio France Internationale и републикуется с разрешения правообладателя