"Леруа Кремлен": як французький ритейлер імітує вихід з ринку РФ

Впливовий французький тижневик L'Express опублікував 20 лютого розслідування, поставивши під сумнів факт виконання міжнародних санкцій щодо Росії французьким комерційним гігантом Leroy Merlin.

Результати розслідування вказують на "наявність непрозорих схем, імітацію припинення діяльності та контакти з російською державою" ритейлера, для якого Росія протягом довгих років "була справжнім Ельдорадо".

L'Express нагадує, що для французької компанії Leroy Merlin, одного з найбільших європейських DIY-ритейлерів в "імперії французької родини Мюльє (Mulliez)", "Росія від початку 2000-х років стала привілейованою ціллю в стратегії міжнародного розвитку" підприємства.

Напад на Україну російської армії в лютому 2022 року порушив комерційні плани багатьох фірм. Деякі з численних компаній Франції, які давно працювали на російському ринку, як-от Renault і Société Générale, закрили свій бізнес швидко, незважаючи на значні фінансові втрати. Іншим довелося порвати економічні відносини з Росією через вплив санкцій на увесь сектор їхньої діяльності.

Але, пише L'Express, були фірми, які "зробили ставку на швидке вирішення конфлікту і зайняли вичікувальну позицію". Це, наприклад, L'Oréal, Sanofi, а також мережа супермаркетів Auchan – ще одна дочірня компанія в бізнес-структурі родини Мюльє.

Але Leroy Merlin не пішла за жодною з цих схем.

Її тактику L'Express називає ретушуванням і підробкою, "успішною комунікаційною операцією про нібито продаж" підприємства, "стратегією з багатьма невідомими", що викликає "безліч запитань без відповідей".

L'Express констатує, що після остаточного виходу з ринку Росії минулого року автовиробника Volkswagen Leroy Merlin стала найбільшою іноземною компанією в Росії у 2023 році. Штат її співробітників сягає 45 тисяч осіб, вона має майже 115 магазинів, а оборот 2021 року склав близько 5 млрд євро.

Росія стала для фірми надзвичайно прибутковим ринком. На її частку припадає майже чверть обороту Adeo – головної компанії Leroy Merlin.

Підозрілі контракти

Історія Leroy Merlin тісно пов'язана з проникненням на ринок мережі супермаркетів групи Adeo – Auchan ("Ашан").

Мільярдер Жерар Мюльє відкрив свій перший "Ашан" 2001 року в підмосковних Митищах за підтримки губернатора Московської області Бориса Громова. А 2004 року відкрився перший "гіпермаркет для домашніх умільців" Leroy Merlin.

Потім, дотримуючись схеми поширення супермаркетів "Ашан", Leroy Merlin став відкривати по двадцять магазинів на рік. Аж до освоєння "незайманих, але дуже перспективних територій": Самара, Омськ, Новосибірськ, Красноярськ, аж до далекосхідного Хабаровська 2017 року і Владивостока 2019 року.

L'Express пише, що Leroy Merlin використовує Росію як певну лабораторію: у московському "Технопарку" покупцям пропонують програму віртуальної реальності та інші новітні технології для допомоги при виборі товару.

Розслідування також показало, що Leroy Merlin пов'язана з Росією тим, що "70% її продукції, пропонованої для продажу, виробляється безпосередньо в країні".

Цього достатньо, пише L'Express, щоб отримати держзамовлення. У 2016 році, через два роки після анексії Криму, філія під назвою "Леруа Мерлен Восток" поставила "електричне обладнання та запасні частини" для НВП "Гамма".

L'Express цитує перевірений ним контракт на поставку і уточнює, що 2008 року указом Володимира Путіна НВП "Гамма" було включено до "переліку стратегічних підприємств і стратегічних акціонерних товариств" РФ.

"Гамма" виконує "особливу роботу" для ФСБ – російської спецслужби.

Згідно з презентацією підприємства на його сайті, діяльність НВП "Гамма" охоплює постачання систем придушення, радіоперехоплення, прослуховування, металодетекторів, обладнання для аварійного знищення інформації та забезпечує "захист державної таємниці, особистих даних, комерційної таємниці, державних інформаційних систем".

Цей замовник Leroy Merlin у 2009 році постановою Міністерства промисловості та торгівлі отримав місію "боротьби з іноземною технічною розвідкою".

L'Express встановила також, що на початку 2017 року Leroy Merlin постачала запчастини до науково-дослідного центру "Гамма" в місті Ростові-на-Дону, приблизно за сто кілометрів від українського кордону, де розташоване російське командування Південного військового округу.

У 2023 році НВП "Гамма" потрапила під санкції з боку США, Канади та України за участь у російській військовій агресії. Але ще в липні 2017 року "Леруа Мерлен Восток" виявилася єдиною компанією, яка відповіла на тендерний запит від технічного відділу Міністерства оборони Росії.

Підмочена репутація

23 березня 2022 року президент України Володимир Зеленський, звертаючись до французького парламенту, вимагав, щоб Leroy Merlin та інші французькі підприємства "перестали бути спонсорами російської військової машини, припинили фінансування вбивств дітей і жінок, зґвалтувань".

Однак керівництво головного підприємства в інтерв'ю газеті La Voix du Nord відповіло, що підприємство-роботодавець "несе відповідальність за 45 тисяч працівників у Росії, і немає причин засуджувати цих людей за війну, яку вони не обирали". Було також сказано, що навмисне закриття підприємства призвело б до експропріації власності, що означала б "передачу компанії та її активів російському режиму", тобто використання активів Leroy Merlin для фінансування війни.

L'Express з'ясував, що Leroy Merlin не виявила такої самої уваги до працівників магазинів в Україні.

20 березня через обстріл магазину в торговельному центрі Retroville у Києві загинули вісім осіб. Компанія допомогла співробітникам, виплативши двомісячну зарплатню і надавши допомогу для евакуації з країни.

Втім, керівництво у Франції заплющувало очі й робило все, щоб не привертати уваги до факту, що українські сили самооборони і добровольці були змушені купувати будівельні матеріали для монтажу контрольно-пропускних пунктів, коли російська армія була вже за два кілометри від столиці.

Але навіть звертаючись до співробітників після обстрілу складу в промисловій зоні під Києвом, керівництво закликало їх бути "солідарними" з колегами в Росії.

Українські співробітники були обурені, й на сторінці Leroy Merlin в Instagram з'явилася вірусна петиція проти комерційної присутності Adeo в Росії. Але вже в березні український персонал позбувся доступу до своїх внутрішніх мейлів, а сторінка в соціальній мережі була заблокована.

Наразі facebook-сторінка Леруа Мерлен Україна фактично не оновлювалася з 22 лютого 2022 року, за два роки там лише пару разів змінили фото профілю та обкладинки. Натомість facebook-групи, створені окремими українськими магазинами Леруа Мерлен, містять масу заблокованих публікацій.

Колишні співробітники пояснили L'Express, що підприємство хотіло "не допустити, щоб внутрішні засоби зв'язку використовувалися (співробітниками в Україні) для заклику інших філій групи до бойкоту Росії".

За словами колишньої керівниці відділу кадрів, 800 співробітників Leroy Merlin Ukraine опинилися в результаті відрізаними від усіх засобів зв'язку компанії, втратили контакт одне з одним, в той час як багато хто з них був у небезпеці в зоні окупації і під обстрілами.

Але з продовженням війни позиції Leroy Merlin у Росії похитнулися, її звинуватили в заниженні інформації про доходи.

Водночас у соціальних мережах Франції компанію стали називати "Леруа Кремлен".

Акції протесту проти присутності групи в Росії стали систематично проходити біля входу в магазин у центрі Парижа.

Історія з псевдопродажем

Саме в цьому контексті у березні 2023 року родина Мюльє оголосила, що "поступилася оперативним контролем над Leroy Merlin Russia місцевому керівництву" з метою "зберегти робочі місця 45 тисяч співробітників і продовжити діяльність компанії на благо жителів".

Але розбір подій, що відбулися потім, дав змогу констатувати, що "передача операційного контролю" не означає продаж. Що "місцеве керівництво" – це голова філії "Леруа Мерлен Восток" француз Лоран Дефассіо (Laurent Desfassiaux), який пройшов усіма кар'єрними сходами всередині Adeo.

Видання уточнює: "Генеральний директор процвітаючої російської дочірньої компанії з червня 2019 року, відома людина в московських ділових колах, був навіть призначений радником із зовнішньої торгівлі при прем'єр-міністрі Франції 1 липня 2022 року".

Крім того, перевірка показала, що про факт продажу підприємства 1 грудня 2023 року не було жодної офіційної інформації. Про це "не повідомили ні французькій пресі, ні фінансовим ринкам, ні співробітникам".

Водночас практично увесь капітал "Леруа Мерлен Восток" (99,993%) було передано компанії Scenarii Holding, зареєстрованій в Об'єднаних Арабських Еміратах, як значиться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб РФ.

Інформацію про цю фірму було знайдено в офіційному реєстрі Міжнародного фінансового центру Дубая (DIFC) – і з'ясовано, що Scenarii Holding було створено 30 серпня 2023 року, причому його основним акціонером стала організація під назвою Scenarii Gen з Лораном Дефассіо на чолі.

Подальше нашарування структур L'Express порівнює з матрьошкою.

У Франції керівництво Leroy Merlin відмовилося пояснювати журналістам причини створення в Дубаю складної організаційної структури. Але французький адвокат-фіскаліт пояснив редакції L'Express, що цю добре відому у фінансових колах техніку називають layering (нашарування). Вона дає змогу виводити прибуток з однієї країни і розміщувати його на фінансових ринках, пропускаючи через каскад компаній у кількох країнах.

L'Express пише: "У кращому разі ці механізми є оптимізацією оподаткування. У гіршому – відмиванням грошей. В Україні доля двох останніх магазинів Leroy Merlin поки незрозуміла. Чи залишить компанія цю країну назавжди? Бізнес теж вимагає вибрати, з якого ти боку. Поки неясно, чи правильним став вибір Leroy Merlin. Особливо якщо врахувати, що ринок реконструкції в Україні оцінюється в кілька сотень мільярдів євро".

Стаття спочатку була опублікована на сайті Radio France Internationale і републікується з дозволу правовласника