Зеленский в Париже: подпишет соглашение по безопасности с Макроном

Президент Владимир Зеленский вечером 16 февраля прибыл в Париж, чтобы вместе с французским президентом Эмманюэлем Макроном подписать двустороннее соглашение о "гарантиях безопасности".

Об этом, как пишет "Европейская правда", Зеленский сообщил в Twitter (X).

"Запланирована встреча с президентом Макроном и важное соглашение. Наше сотрудничество дает результаты в защите жизни Украины и всей нашей Европы", – написал глава государства.

Arrived in Paris. A meeting with President Macron is planned, as well as an important agreement. Our cooperation yields results in the protection of life in Ukraine and our entire Europe.



