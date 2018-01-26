Google и Twitter не увидели вмешательства РФ в выборы в США в 2017 году

Пятница, 26 января 2018, 13:39

Google и Twitter сообщили американским законодателям, что не нашли доказательств попыток России повлиять с помощью их платформ на результат выборов 2017 года.

Об этом сообщает Politico.

Компании ответили на письменные вопросы членов комитета по разведке Сената США, которые хотят узнать, использовала ли РФ площадки социальных сетей, чтобы посеять хаос и повлиять на выборы.

В обнародованных ответах Google и Twitter говорится, что им ничего не известно о каких-либо "поддерживаемых государством попытках вмешательства в любые американские выборы" в прошлом году.

Отмечается, что в 2017 году в двух штатах - Нью-Джерси и Вирджинии - прошли выборы губернаторов, а также прошли еще несколько внеочередных выборов на национальном или местном уровне.

"Хотя мы не обнаружили никаких злоупотреблений в отношении наших платформ в связи с выборами в штатах в 2017 году, мы продолжаем нашу работу и будем и дальше разрабатывать инструменты и процессы для противодействия эволюционирующим угрозам", - отметил старший вице-президент Google Кент Уолкер.

Об отсутствии информации о каком-либо поддерживаемом государством вмешательстве заявил исполняющий обязанности юрисконсульта Twitter Шон Еджетт. Юрисконсульт Facebook Колин Стретч не дал прямого ответа на вопрос, но сообщил об отсутствии у него информации о каких-либо известных инцидентах.