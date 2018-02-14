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Кабмин отреагировал на "хамство и манипуляции" из Венгрии и одобрил изменения языковой нормы

Среда, 14 февраля 2018, 13:03
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Правительство Украины одобрило проект изменений в закон "Об образовании", расширяющий период введения языковой нормы, а также отреагировал на недавние заявления министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто по данному закону.

Соответствующая дискуссия состоялась на заседании правительства в среду, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Ее начало выступление министра образования и науки Лилии Гриневич, которая обвинила в распространении лжи венгерского министра иностранных дел.

"Все слышали на международной арене напряженность и манипулятивные, абсолютно манипулятивные заявления министра иностранных дел Венгрии", - заявила она, комментируя выдвинутый на этой неделе ультиматум со стороны Венгрии.

Гриневич сообщила, что МОН уже начал исполнение решения Венецианской комиссии, чтобы привести закон "Об образовании" в соответствие с нормами Совета Европы. Венгерская же сторона, по ее словам, требует от Киева дополнительных уступок.

"Манипуляции и шантаж со стороны Венгрии, которая блокирует заседания Комиссии Украина-НАТО, заключаются в том, что нас заставляют остановить имплементацию закона. Такого нет в рекомендациях Венецианской комиссии", - заявила она. Министр также сообщила, что представители венгерского меньшинства отказались от консультаций по вопросу языка образования.

Позицию Гриневич поддержал министр внутренних дел Арсен Аваков. "Заявлени министра (Сийярто) - хамское и недопустимое, и мы не можем оставить его без внимания. Такого отношения к Украине быть не может", - заявил он.

Такого же мнения придерживается и премьер-министр, правда, он обошелся без эмоциональных эпитетов.

"Мы всегда будем исходить из обеспечения прав нацменьшинств. Но всегда приоритетом номер один будет развитие украинского языка, украинской культуры. Это не дискуссионный вопрос. Мы не воспринимаем и никогда не воспримем никакой агрессии и давления", - заявил Владимир Гройсман.

После этого обсуждения правительство одобрило законопроект, имеющий целью выполнение одной из рекомендаций Венецианской комиссии - о продлении имплементационного периода на три года, до 2023 года.

При этом Лилия Гриневич отметила, что речь не идет об отказе от исполнения норм закона о переводе обучения на украинский. "Это важно для нас, чтобы дети, которые приходят в начальную школу, лучше владели украинским, чтобы потом перейти к обучению предметов на украинском языке".

Законопроект был утвержден правительством без замечаний. В распоряжении ЕП есть копия проекта.

 

Единственное изменение по этому проекту, касающееся языка обучения - это замена даты завершения переходного периода с 1 сентября 2020 на 1 сентября 2023 года.

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