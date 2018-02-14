Кабмін відреагував на "хамство і маніпуляції" з Угорщини та схвалив зміни до мовної норми

Середа, 14 лютого 2018, 13:03

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Уряд України схвалив проект змін до закону "Про освіту", який розширює період запровадження мовної норми, а також відреагував на нещодавні заяви міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто щодо даного закону.

Відповідна дискусія відбулася на засіданні уряду в середу, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Її розпочав виступ міністра освіти та науки Лілії Гриневич, яка звинуватила у поширенні неправди угорського міністра закордонних справ.

"Зараз всі чули на міжнародній арені напруження і маніпулятивні, абсолютно маніпулятивні заяви міністра закордонних справ Угорщини", - заявила вона, коментуючи висунутий цього тижня ультиматум з боку Угорщини.

Гриневич повідомила, що МОН вже розпочав виконання рішення Венеціанської комісії, щоби призвести закон "Про освіту" у відповідність до норм Ради Європи. Натомість угорська сторона, за її словами, вимагає від Києва додаткових поступок.

"Маніпуляції і шантаж з боку Угорщини, яка блокує засідання Комісії Україна-НАТО, полягають в тому, що нас змушують зупинити імплементацію закону. Такого немає в рекомендаціях Венеціанської комісії", - заявила вона. Міністр також повідомила, що представники угорської меншини відмовилися від консультацій щодо мови освіти.

Позицію Гриневич підтримав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков."Заява міністра (Сійярто) хамська і неприпустима і ми не можемо залишити її без уваги. Такого відношення до України не може бути", - заявив він.

Такої ж думки дотримується і прем’єр-міністр, щоправда, він обійшовся без емоційних епітетів.

"Ми завжди будемо виходити із забезпечення прав нацменшин. Але завжди пріоритетом номер один буде розвиток української мови, української культури. Це не дискусійне питання. Ми не сприймаємо і ніколи не сприймемо жодної агресії та тиску", - заявив Володимир Гройсман.

Після цього обговорення уряд схвалив законопроект, який має на меті виконання однієї з рекомендації Венеціанської комісії – щодо продовження імплементаційного періоду на три роки, до 2023 року.

При цьому Лілія Гриневич наголосила, що не йдеться про відмову від виконання норм закону про переведення навчання на українську. "Це важливо для нас, щоби діти, які заходять до початкової школи, краще володіли українською, щодо потім перейти до навчання предметів українською мовою".

Законопроект був затверджений урядом без зауважень. В розпорядженні ЄП є копія представленого проекту.

Єдина зміна за цим проектом, що стосується мови навчання - це заміна дати завершення перехідного періоду з 1 вересня 2020 на 1 вересня 2023 року.