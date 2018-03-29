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Новое дело против Саркози: обвиняют в коррупции и злоупотреблении влиянием

Четверг, 29 марта 2018, 17:54
Версия для печати Комментарии

Бывший президент Франции Николя Саркози может предстать перед судом по обвинению в коррупции и злоупотреблении влиянием.

Об этом сообщает французское издание Le Monde.

По данным издания, следственный судья 29 марта подписал документ, которым направляет дело экс-главы государства в уголовный суд Парижа.

"В настоящее время существует большая вероятность того, что господин Саркози вскоре предстанет перед судом вместе со своим адвокатом и другом Тьерри Герцогом и бывшим высокопоставленным судьей Жилбером Азибертом, все трое подозреваются в коррупции и злоупотреблении влиянием", - отмечает издание.

Как сообщает Le Figaro, Саркози подозревают в том, что в 2014 году он пытался получить конфиденциальную информацию от Азиберта, который тогда был судьей Кассационного суда Франции.

Агентство AFP сообщило, что, по словам прокуроров, адвокат Саркози пытался получить информацию от Азиберта о статусе расследования по финансированию кампании.

В рамках этого расследования Саркози подозревали в том, что он получил незаконные выплаты от наследницы компании L'Oreal Лилиан Беттанкур на президентскую кампанию 2007 года.

В 2013 году были обнародованы записи телефонных переговоров, на которых Саркози и Герцог обсжудают идею предложить Азиберту работу в Монако в обмен на информацию о деле Беттанкур.

Саркози утверждал, что предложение так и не было сделано, то есть он ни в чем не виноват, но следователи считают, что этого не произошло из-за того, что бывший президент и его адвокат узнали о прослушивании телефонов.

Адвокаты Саркози уже заявили, что он обжалует это решение.

Напомним, на прошлой неделе относительно Саркози начали официальное расследование по подозрению в получении незаконного финансирования его избирательной кампании от ливийского диктатора Муаммара Каддафи.

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