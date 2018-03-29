Нова справа проти Саркозі: звинувачують у корупції і зловживанні впливом

Четвер, 29 березня 2018, 17:54

Колишній президент Франції Ніколя Саркозі може постати перед судом за звинуваченням у корупції і зловживанні впливом.

Про це повідомляє французьке видання Le Monde.

За даними видання, слідчий суддя 29 березня підписав документ, яким направляє справу екс-глави держави в кримінальний суд Парижа.

"В даний час існує велика ймовірність того, що пан Саркозі незабаром постане перед судом разом зі своїм адвокатом і другом Тьєррі Герцогом і колишнім високопоставленим суддею Жілбером Азібертом, всі троє підозрюються в корупції і зловживанні впливом", - зазначає видання.

Як повідомляє Le Figaro, Саркозі підозрюють в тому, що у 2014 році він намагався отримати конфіденційну інформацію від Азіберта, який тоді був суддею Касаційного суду Франції.

Агентство AFP повідомило, що, за словами прокурорів, адвокат Саркозі намагався отримати інформацію від Азіберта про статус розслідування щодо фінансування кампанії.

В рамках цього розслідування Саркозі підозрювали в тому, що він отримав незаконні виплати від спадкоємиці компанії L'Oreal Ліліан Беттанкур на президентську кампанію 2007 року.

У 2013 році були оприлюднені записи телефонних переговорів, на яких Саркозі і Герцог обговорюють запропонувати Азіберту роботу в Монако в обмін на інформацію про справу Беттанкур.

Саркозі стверджував, що пропозиція так і не була зроблена, тобто він ні в чому не винен, але слідчі вважають, що це не відбулося через те, що колишній президент і його адвокат дізналися про прослуховування телефонів.

Адвокати Саркозі вже заявили, що він буде оскаржувати це рішення.

Нагадаємо, минулого тижня щодо Саркозі розпочали офіційне розслідування за підозрою в отриманні незаконного фінансування його виборчої кампанії від лівійського диктатора Муаммара Каддафі.