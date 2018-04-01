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Высланные российские дипломаты 1 апреля покинут Чехию

Воскресенье, 01 апреля 2018, 17:06
Версия для печати Комментарии

Министерство иностранных дел Чехии ожидает, что три российских дипломата, объявленные персонами нон грата, покинут страну не позже воскресенья, 1 апреля.

Об этом заявила пресс-секретарь министерства Ирэна Валентова, сообщает Aktualne.

"Мы не ожидаем, что российская сторона не будет уважать то, о чем мы уведомили нотой на прошлой неделе. В прошлом никогда не случалось, чтобы кто-то из тех, кого объявляют нежелательными лицами, не прислушался", - отметила она.

Напомним, 26 марта премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и глава МИД Мартин Стропницкий сообщили, что Прага высылает трех сотрудников российской разведки, работающих под дипломатическим прикрытием, в знак солидарности с Великобританией. Это стало ответом на отравление бывшего российского агента Сергея Скрипаля в Солсбери.

Трем чешским дипломатам придется покинуть Россию в начале апреля в рамках ответа Москвы на выдворение дипломатов из Чехии.

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