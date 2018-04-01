Вислані російські дипломати 1 квітня залишать Чехію

Неділя, 01 квітня 2018, 17:06

Міністерство закордонних справ Чехії очікує, що троє російських дипломатів, оголошені персонами нон ґрата, залишать країну не пізніше неділі, 1 квітня.

Про це заявила прес-секретар міністерства Ірена Валентова, повідомляє Aktualne.

"Ми не очікуємо, що російська сторона не буде поважати те, про що ми повідомили нотою минулого тижня. У минулому ніколи не траплялося, щоб хтось із тих, кого оголошують небажаними особами, не дослухався" - зазначила вона.

Нагадаємо, 26 березня прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш та глава МЗС Мартін Стропніцький повідомили, що Прага висилає трьох співробітників російської розвідки, які працюють під дипломатичним прикриттям, на знак солідарності з Великобританією. Це стало відповіддю на отруєння колишнього російського агента Сергія Скрипаля в Солсбері.

Трьом чеським дипломатам також доведеться покинути Росію на початку квітня в рамках відповіді Москви на видворення дипломатів з Чехії.