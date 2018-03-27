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В парламенте Чехии обвинили Земана в государственной измене

Вторник, 27 марта 2018, 15:46
Версия для печати Комментарии

Чешские депутаты обвиняют президента Милоша Земана в государственной измене из-за его позиции относительно возможного чешского происхождения нервно-паралитического вещества "Новичок", которым отравили бывшего шпиона Сергея Скрипаля.

Об этом сообщает издание Novinky.

"Я убеждена, что президент совершил государственную измену. Своими словами он играет в пользу России, а не Чехии", - заявила депутат и бывший председатель нижней палаты парламента Мирослава Немцова.

По ее словам, в данном случае целесообразно было бы подать жалобу на президента, однако депутат сомневается, что против него будет открыто дело.

Депутат и глава движения в парламенте STAN Петр Газдик также присоединился к обвинениям против Земана в Госсовете.

"Если компетентный министр говорит, что нервно-паралитическое вещество не происходит из нашей страны, однако президент все равно поручает Службе информационной безопасности расследование, которое ставит под сомнение слова министра, это уже на грани государственной измены", - заявил политик.

По словам председателя движения STAN Яна Фарского, его политическая сила обсудит возможность конституционной жалобы на Земана.

"Россия ведет гибридную войну с Западом, частью которого мы являемся. Дезинформация является частью этой войны. И вот президент Земан присоединился к этой дезинформационной кампании", - заявил Фарский.

К жалобе против Земана может присоединиться и оппозиционная партия TOP 09.

Ранее в РФ заявили, что вещество "Новичок" могли разрабатывать на территории Чехии. МИД Чехии решительно отрицает эти сообщении. Премьер Чехии Андрей Бабиш назвал эти сообщения ложью.

Кроме того, Чехия решила выслать трех сотрудников российской разведки, работающих под дипломатическим прикрытием, в знак солидарности с Великобританией.

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