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Украина – одна из худших стран по выплатам компенсаций по решениям ЕСПЧ

Среда, 04 апреля 2018, 17:48
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Европейский суд по правам человека в 2017 году присудил истцам против Украины 1 195 237 ​​евро "справедливой компенсации".

Об этом говорится в отчете Комитета министров Совета Европы, текстом которого располагает "Европейская правда".

Для сравнения, в 2016 году истцам присудили почти такую же сумму – 1,2 млн евро. В 2015 году эта сумма составила 966 тысяч евро. В течение 2013 года Украина проиграла по искам в ЕСПЧ почти 33 млн евро, в 2014 году – почти 7,7 млн евро.

В 2017 году Украина соблюдала сроки оплаты по 45 делам по сравнению с 20 в 2016 году. По 22 делам Украина выплатила компенсацию после установленного срока.

Украина занимает второе место после России (493 дел) по количеству дел, по которым не было получено никакой информации о выплате до конечного срока.

К концу 2017 года не было никакой информации о выплате по 273 делам (по сравнению с 213 в 2016 году). Из этих 273 дел информация об оплате по 212 делам не была получена в течение более шести месяцев после истечения крайнего срока. В 2016 году этот показатель составил 166 дел.

Напомним, Украина оказалась среди стран с наибольшим количеством новых дел, зарегистрированных в 2017 году в Европейском суде по правам человека.

В то же время Украина за прошлый год закрыла 100 дел (то есть выполнила решение суда) по сравнению с 4 делами в 2016 году.

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