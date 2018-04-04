Знайти
АКТУАЛЬНО

Кількість депутатів у парламенті Франції скоротять на третину

Україна закрила 100 справ в ЄСПЛ за минулий рік, в 2016-му було всього 4

МЗС Британії видалило твіт про російське походження "Новічка"

Україна може замінити висланих з РФ дипломатів – МЗС

Слідчі зацікавились росіянином, який прилетів у Лондон з дочкою Скрипаля - ЗМІ

Україна розпочала оформлення електронних віз для громадян 46 країн

Держдеп запропонував Росії замінити висланих з США дипломатів






Україна – одна з найгірших країн з виплат компенсацій за рішеннями ЄСПЛ

Середа, 04 квітня 2018, 17:48
Версія для друку Коментарі

Європейський суд з прав людини у 2017 році присудив позивачам проти України 1 195 237 євро "справедливої компенсації".

Про це йдеться у звіті Комітету міністрів Ради Європи, текст якого має "Європейська правда".

Для порівняння, у 2016 році позивачам присудили майже таку ж суму - 1,2 млн євро. У 2015 році ця сума склала 966 тисяч євро. Протягом 2013 року Україна програла за позовами в ЄСПЛ майже 33 млн євро, у 2014 році – майже 7,7 млн євро.

У 2017 році Україна дотрималася термінів оплати в 45 справах, у порівнянні з 20 у 2016 році. У 22 справах Україна виплатила компенсацію після встановленого терміну.

Україна посідає друге місце після Росії (493 справ) за кількістю справ, щодо яких не було отримано жодної інформації про виплату до кінцевого терміну.

До кінця 2017 року не було жодної інформації про виплату у 273 справах (у порівнянні з 213 у 2016 році). З цих 273 справ інформація щодо оплати у 212 справах не була отримана протягом більше шести місяців після закінчення крайнього терміну. У 2016 році цей показник склав 166 справ.

Нагадаємо, Україна опинилася серед країн з найбільшою кількістю нових справ, зареєстрованих у 2017 році в Європейському суді з прав людини.

Водночас Україна за минулий рік закрила 100 справ (тобто виконала рішення суду) у порівнянні з 4 справами у 2016 році.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

ОСТАННІ НОВИНИ
19:42
Генсек НАТО: ми не намагаємось ізолювати Росію
19:21
РФ вимагає провести засідання Радбезу ООН у справі Скрипаля
19:10
Кількість депутатів у парламенті Франції скоротять на третину
18:46
Грибаускайте розповіла Трампу про українських військових-героїв
18:35
У громадян Молдови найбільшу довіру серед іноземних лідерів викликає Путін
18:06
Висновки ОЗХЗ щодо отруєння в Солсбері будуть відомі наступного тижня
17:48
Україна – одна з найгірших країн з виплат компенсацій за рішеннями ЄСПЛ
17:37
Макмастер: вислані зі США дипломати РФ організовували політичну диверсію
17:27
Ми не зуміли змусити Росію заплатити достатню ціну – Макмастер
17:16
Україна закрила 100 справ в ЄСПЛ за минулий рік, в 2016-му було всього 4
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Маркіян Лубківський, дипломат

11% ветеранів: як повоєнна Хорватія повернула військових до мирного життя

Хоч вже минуло понад 20 років від завершення війни, в Хорватії досі встановлюють точну кількість загиблих і зниклих безвісти. Очевидно, така ж важка праця очікує Україну та фахівців новостворюваного міністерства у справах ветеранів...

Юрій Панченко, Сергій Сидоренко, Європейська правда

Державна мова для меншин: як Латвія реформувала освіту та допомогла Києву в суперечці з Угорщиною

Латвія посилює присутність державної мови у школах. Новий закон про освіту вже призвів до протестів росіян Латвії. Між тим латвійський досвід важливий і для нас. По-перше, він дає нам аргументи у суперечці із Угорщиною, а по-друге, практичний досвід впровадження цих змін буде корисний Україні...


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2018, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.
Матеріали з позначкою PROMOTED, СПЕЦПРОЕКТ, ЗА ПІДТРИМКИ публікуються на правах реклами. e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  