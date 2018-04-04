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Украина закрыла 100 дел в ЕСПЧ за прошлый год, в 2016-м было всего 4

Среда, 04 апреля 2018, 17:16
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Украина оказалась среди стран, которые закрыли выполнение наибольшего количества решений Европейского суда по правам человека в 2017 году.

Об этом говорится в отчете Комитета министров Совета Европы, текстом которого располагает "Европейская правда".

Больше всего дел с огромным отрывом в течение прошлого года закрыла Италия (2961), далее следуют Венгрия (296), Россия (254) Румыния (144) и Польша (133). Украина является одним из лидеров со 100 закрытыми делами (то есть выполненными решениями суда), существенно увеличив этот показатель по сравнению с 4 решениями в 2016 году.

Украина также попала в список стран, которые закрыли наибольшее количество ключевых дел (то есть решений, в которых выявлены новые структурные и/или системные проблемы) в 2017 году. Этот рейтинг составлен следующим образом: Болгария (28), Италия и Румыния (26), Турция (23) и Украины (22).

Всего в ЕСПЧ прошлого года было закрыто рекордное количество дел - 6991, по сравнению с 2066 в 2016 году (увеличение на 79%) и лишь 240 в 2009 году.

Напомним, Украина оказалась среди стран с наибольшим количеством новых дел, зарегистрированных в 2017 году в Европейском суде по правам человека.

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