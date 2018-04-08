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Венгерские выборы: явка может стать рекордной

Воскресенье, 08 апреля 2018, 15:32
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По состоянию на 13 часов по местному времени 42,3% венгров (около 3330000 человек) уже проголосовали на парламентских выборах.

Об этом сообщает портал Világgazdaság. В частности, в столице уже проголосовало 45,5% избирателей.

Издание сравнивает явку по состоянию на 13 часов нынешних и предыдущих выборов. В частности, до сих пор явка выше 40% в настоящее время было зафиксировано еще в 2002 году (40,2%). Тогда как на прошлых парламентских выборах 2014 явка по состоянию на 13 часов составила 34,3%.

Напомним, голосование началось в 6:00 утра по местному времени и продлится до 7 вечера.

Напомним, согласно останим социорлогичним опросов, правящая партия "Фидес" может не только получить сохранить парламентское большинство, но даже 2/3 депутатских мест.

Для этого в последние недели правительство и правящая партия провела компанию по запугиванию граждан, доказывая, что в случае смены власти Венгрию наполнят нелегальные мигранты.

Подробнее о венгерские выборы можно почитать в статье "Страх и ненависть на выборах в Венгрии: Орбан ставит все на победу".

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