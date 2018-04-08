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Угорські вибори: явка може стати рекордною

Неділя, 08 квітня 2018, 15:32
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Станом на 13 годину за місцевим часом 42,3% угорців (близько 3,33 млн осіб) вже проголосували на парламентських виборах.

Про це повідомляє портал Világgazdaság. Зокрема, у столиці вже проголосувало 45,5% виборців.

Видання порівнює явку станом на 13 годину нинішніх та попередніх виборів. Зокрема, досі явка вище 40% у цей час було зафіксовано ще у 2002 році (40,2%). Тоді як на минулих парламентських виборах 2014 року явка станом на 13 годину склала 34,3%.

Нагадаємо, голосування розпочалося у 6 годині ранку за місцевим часом та триватиме до 7 вечора.

Згідно останім соціорлогічним опитуваням, правляча партія "Фідес" може не лише отримати зберегти парламентську більшість, а й навіть 2/3 депутатських місць.

Для цього останніми тижнями уряд та правляча партія провела компанію по залякуванню громадян, доводячи, що у випадку зміни влади Угорщину наповнять нелегальні мігранти.

Детальніше про угорські вибори можна почитати у статті "Страх і ненависть на виборах в Угорщині: Орбан ставить усе на перемогу". 

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