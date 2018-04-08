В Венгрии начались парламентские выборы

Воскресенье, 08 апреля 2018, 11:15

В воскресенье 8 апреля в Венгрии проходят парламентские выборы.

Как сообщает портал Világgazdaság, голосование началось в 6 утра по местному времени и продлится до 7 вечера.

При этом в день выборов политическая агитация остается позволительной. Исключением является территория диаметром 150 метров от избирательного участка.

Одним из первых на избирательный участок прибыл премьер-министр Виктор Орбан. Он заявил, что выбирает не только будущий состав парламента и правительства, но и будущее страны.

Напомним, согласно останим социорлогичним опросов, правящая партия "Фидес" может не только получить сохранить парламентское большинство, но даже 2/3 депутатских мест.

Для этого в последние недели правительство и правящая партия провела компанию по запугиванию граждан, доказывая, что в случае смены власти Венгрию наполнят нелегальные мигранты.

Подробнее о венгерские выборы можно почитать в статье "Страх и ненависть на выборах в Венгрии: Орбан ставит все на победу".