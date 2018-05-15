Парламент Шотландии отказался поддержать законопроект о Brexit

Парламент Шотландии отказался дать согласие на законопроект относительно выхода Британии из ЕС.

Об этом сообщает BBC.

Шотландские лейбористы, зеленые и либеральные демократы продемонстрировали редкое единодушие с Шотландской национальной партией, заявив, что вестминстерский проект о Brexit ограничивает права национального парламента.

Консерваторы Шотландии были единственными, кто был за то, чтобы поддержать законопроект. Они обвинили коллег из других партий в неспособности найти общее решение.

Таким образом, депутаты проголосовали 93 голосами против 30 за то, что парламент Шотландии "не дает свое согласие на законопроект о выходе из Евросоюза".

Решение шотландского парламента не имеет непосредственных последствий и является скорее символическим, поскольку у шотландского парламента нет права вето. Однако если премьер-министр Тереза Мэй продолжит настаивать на необходимости принятия законопроекта, то это станет первым случаем в истории, когда британское правительство проводит свой законопроект вопреки воле Шотландии.