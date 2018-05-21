Украинец, которого избили в Польше, вернулся в Украину

Украинца, который в начале мая стал жертвой избиения в Глоскуве под Варшавой, в воскресенье выписали из госпиталя, в сопровождении членов семьи он выехал в Украину.

Об этом сообщает "Укрінформ" со ссылкой на руководителя консульского отдела посольства Украины в Варшаве Светланы Крысы.

"Его сын проинформировал в понедельник, что они уже дома, доехали хорошо", - сказала дипломат.

По ее словам, 52-летнего украинца выписали 20 мая утром из хирургического отделения госпиталя города Пясечно, куда его перевели в четверг вечером из больницы МВД Польши, где ему сделали операцию. Перед этим его допросили местные правоохранители.

Консул отметила, что состояние здоровья украинца позволило ему выехать на родную Тернопольщину обычным автотранспортом, а не каретой скорой помощи. В консульском отделе Николаю, его сыну и сестре, которые его сопровождали, предоставлена ​​справка с просьбой к пограничным органам о содействии в быстром пересечении границы.

Напомним, 3 мая между 52-летним Николаем и местным жителем произошел конфликт, после которого на украинца совершили нападение. Двое его товарищей сумели скрыться с места инцидента.

Позже СМИ сообщили, что 11 мая состояние пострадавшего резко ухудшилось и стало критическим.