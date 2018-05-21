Українець, якого побили у Польщі, повернувся до України

Українця, який на початку травня став жертвою побиття у Глоскуві під Варшавою, у неділю виписали зі шпиталю, у супроводі членів родини він виїхав до України.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на керівника консульського відділу посольства України у Варшаві Світлани Криси.

"Син пана Миколи поінформував у понеділок, що вони вже вдома, доїхали добре", - сказала дипломат.

За її словами, 52-річного українця виписали 20 травня вранці з хірургічного відділення шпиталю міста Пясечно, куди його перевели в четвер увечері з лікарні МВС Польщі, де йому проведено операцію. Перед цим його допитали місцеві правоохоронці.

Консул зауважила, що стан здоров’я українця дозволив йому виїхати на рідну Тернопільщину звичайним автотранспортом, а не каретою швидкої допомоги. У консульському відділі українцю, його синові та сестрі, які його супроводжували, надано довідку з проханням до прикордонних органів про сприяння у швидкому перетині кордону.

Нагадаємо, 3 травня між 52-річним Миколою та місцевим мешканцем стався конфлікт, після якого на українця скоїли напад. Двоє його товаришів зуміли втекти з місця інциденту.

Пізніше ЗМІ повідомили, що 11 травня стан постраждалого різко погіршився і став критичним.