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В Британии открыли три новых расследования против Russia Today

Понедельник, 21 мая 2018, 14:20

Британский медиарегулятор Ofcom открыл три новых расследования против поддерживаемой Кремлем телекомпании Russia Today (RT), которую подозревают в нарушении принципа беспристрастности.

Об этом сообщает Financial Times.

Таким образом, количество расследований, которые регулятор ведет в отношении канала, возросло до десяти.

"Мы открыли три последующих расследования об отсутствии беспристрастности программ и новостей, транслируемых на канале РТ", - сообщил представитель Ofcom.

Напомним, регулятор в апреле начал семь расследований в отношении RT, подозревая канал в нарушении принципа беспристрастности.

"После событий в Солсбери мы наблюдали значительное увеличение количества программ RТ, которые требуют расследования потенциальных нарушений Кодекса вещания Ofcom", - заявил тогда регулятор.

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