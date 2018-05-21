В Британии открыли три новых расследования против Russia Today
Британский медиарегулятор Ofcom открыл три новых расследования против поддерживаемой Кремлем телекомпании Russia Today (RT), которую подозревают в нарушении принципа беспристрастности.
Об этом сообщает Financial Times.
Таким образом, количество расследований, которые регулятор ведет в отношении канала, возросло до десяти.
"Мы открыли три последующих расследования об отсутствии беспристрастности программ и новостей, транслируемых на канале РТ", - сообщил представитель Ofcom.
Напомним, регулятор в апреле начал семь расследований в отношении RT, подозревая канал в нарушении принципа беспристрастности.
"После событий в Солсбери мы наблюдали значительное увеличение количества программ RТ, которые требуют расследования потенциальных нарушений Кодекса вещания Ofcom", - заявил тогда регулятор.