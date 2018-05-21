У Британії відкрили три нові розслідування проти Russia Today

Британський медіарегулятор Ofcom відкрив три нові розслідування проти підтримуваної Кремлем телекомпанії Russia Today (RT), яку підозрюють у порушенні принципу неупередженості.

Про це повідомляє Financial Times.

Таким чином, кількість розслідувань, які регулятор веде щодо каналу зросло до десяти.

"Ми відкрили три подальших розслідування щодо відсутності неупередженості програм та новин, що транслюються на каналі РТ", - повідомив речник Ofcom.

Нагадаємо, регулятор у квітні розпочав сім розслідувань щодо RT, підозрюючи канал у порушенні принципу неупередженості.

"Після подій у Солсбері ми спостерігали значне збільшення кількості програм RТ, які вимагають розслідування потенційних порушень Кодексу мовлення Ofcom" – заявив тоді регулятор.