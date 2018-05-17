ЕС запустит "блокирующее постановление" в ответ на санкции США против Ирана

ЕС применит "блокирующее постановление" 1996 года, которое будет направлено на защиту европейских компаний от экстерриториальных последствий санкций США против Ирана.

Об этом заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, пишет Kleine Zeitung.

"Мы запускаем процесс применения "блокирующего постановления" 1996 года, который направлен на то, чтобы нейтрализовать экстерриториальные эффекты санкций. Мы должны это сделать и сделаем это завтра утром", - сказал Юнкер.

При этом он раскритиковал решение США в отношении Ирана и связанные с ним последствий для ЕС: "Мы не будем вести переговоры с дамокловым мечом над головой".

Постановлением европейским компаниям может быть запрещено под страхом наказания соблюдать американские санкцие против Ирана.

Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что лидеры ЕС на встрече в Софии после обсуждения выхода США с иранской ядерной сделки дали ЕК "зеленый свет" на применение мер по защите интересов европейских компаний.

Отметим, блокирующее постановление - закон, принятый в одной стране, чтобы воспрепятствовать применению закона, принятого в другой стране.

Напомним, президент США Дональд Трамп официально объявил о выходе США из ядерного соглашения с Ираном.

Евросоюз вместе с Великобританией, Францией и Германией выступают за дальнейшую реализацию соглашения.