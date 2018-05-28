Коррупционный скандал в Испании: парламент в пятницу рассмотрит недоверие правительству

Испанский парламент на заседании в пятницу проведет голосование о выражении недоверия правительству премьер-министра Мариано Рахоя.

В понедельник испанские парламентарии договорились провести дебаты по этому вопросу в четверг и в пятницу, сообщает Reuters.

Как сообщалось, председатель социалистической партии Испании Педро Санчес внес предложение о вотуме недоверия кабинету Рахоя после того, как были вынесены приговоры по так называемому "делу Gurtel", которое стала одним из крупнейших коррупционных скандалов в современной истории Испании.

"Народная партия", которую возглавляет Рахой, была осуждена как участник схемы с незаконным обогащением. В то же время сам Рахой заявляет, что намерен полностью отбыть свой четырехлетний срок, поскольку обвинения в коррупции не касаются ни одного из членов его правительства.

Либеральная партия "Граждане", которая лидирует в опросах и претендует на победу в досрочных выборах, призвала Мариано Рахоя созвать досрочные выборы.

Лидер "Граждан" Альберт Ривера в интервью El Mundo подчеркнул, что правительство Рахоя является слабым, а его репутация испорчена обвинениями в коррупции.

Пока нет уверенности, удастся ли социалистам и "Гражданам" собрать достаточное количество голосов для смещения Мариано Рахоя.