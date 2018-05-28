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Корупційний скандал в Іспанії: парламент у п'ятницю розгляне недовіру уряду

Понеділок, 28 травня 2018, 15:57

Іспанський парламент на засіданні у п’ятницю проведе голосування щодо висловлення недовіри уряду прем’єр-міністра Маріано Рахоя.

У понеділок іспанські парламентарі домовилися провести дебати з цього питання у четвер та у п’ятницю, повідомляє Reuters.

Як повідомлялося, голова соціалістичної партії Іспанії Педро Санчес вніс пропозицію щодо вотуму недовіри кабінету Рахоя після того, як були винесені вироки у так званій "справі Gurtel", яка стала одним з найбільших корупційних скандалів в сучасній історії Іспанії.

"Народна партія", яку очолює Рахой, була засуджена як учасник схеми з незаконним збагаченням. Водночас сам Рахой заявляє, що має намір повністю відбути свій чотирирічний термін, оскільки звинувачення в корупції не стосуються жодного з членів його уряду.

Ліберальна партія "Громадяни", яка лідирує в опитуваннях та претендує на перемогу в дострокових виборах, закликала Маріано Рахоя скликати дочасні вибори.

Лідер "Громадян" Альберт Рівера у інтерв’ю El Mundo наголосив, що уряд Рахоя є слабким, а його репутація зіпсована звинуваченнями в корупції.

Наразі немає певності, чи вдасться соціалістам та "Громадянам" зібрати достатню кількість голосів для зміщення Маріано Рахоя.

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Іспанія
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