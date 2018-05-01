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Иран назвал Нетаньяху "бесчестным лжецом" из-за заявления о ядерных разработках Тегерана

Вторник, 1 мая 2018, 14:33

Иран назвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху "бесчестным лжецом" в связи с его заявлениями о секретной иранской программе ядерного оружия.

Об этом сообщает AFP.

Представитель министерства иностранных дел Бахрам Гасеми назвал обвинения в том, что Тегеран лгал о своих ядерных амбициях "затертыми, бесполезными и позорными".

Гасеми заявил, что комментарии Нетаньяху пришли от "сломленного и бесчестного лжеца, которому нечего было предложить, кроме лжи и обмана".

"Нетаньяху и пресловутый сионистский режим, убивающий детей, должны были прийти к основному пониманию того, что люди в мире достаточно осведомлены и осведомлены", - добавил он.

Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о том, что Иран обманывал весь мир, утверждая, что заморозил ядерную программу.

Нетаньяху сообщил, что "Моссад" получил 55 000 страниц доказательств и еще 55 000 файлов на 183 компакт-дисках, касающихся программы ядерного оружия под названием "Проект Амад".

Государственный секретарь США Майк Помпео после обнародования этой информации ззаявил, что ядерное соглашение с Ираном, подписанное в 2015 году, "было построено на лжи".

Как известно, в 2015 году Иран согласился свернуть свою ядерную программу в обмен на облегчение экономических санкций.

Президент США Дональд Трамп угрожает отказаться от продления срока действия ядерного пакта. Он должен объявить свое решение 12 мая.

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Иран