Правящая партия Грузии выдвинула кандидатуру нового премьера

Правящая партия Грузии "Грузинская мечта" предложила на пост премьер-министра страны кандидатуру министра финансов Мамуки Бахтадзе.

Об этом сообщает "Новости-Грузия".

36-летний Бахтадзе с 2010 по 2012 год работал генеральным директором Грузинской международной энергетической корпорации. С апреля 2013 четыре года возглавлял государственную компанию АО "Грузинская Железная дорога".

Бахтадзе стал министром финансов в правительстве бывшего премьера Георгия Квирикашвили 13 ноября 2017 года.

Мамука Бахтадзе

"Он зарекомендовал себя как министр, который хочет научить грузин не влезать в долги", - пишет издание. Одна из последних инициатив его министерства - ограничения на деятельность ломбардов.

По данным СМИ, Мамуку Бахтадзе связывает дружба с Утой Иванишвили - старшим сыном миллиардера и главы "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили.

Недавно грузинская желтая пресса стала активно распространять слухи о том, что Бахтадзе связывают романтические отношения с дочерью Бидзины Иванишвили Гванцой.

В то же время Бахтадзе заявляет, что не знаком ни с кем из детей Иванишвили.

Накануне премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили подал в отставку. Причиной отставки СМИ называют его разногласия с правительственной командой.