Керівна партія Грузії висунула кандидатуру нового прем'єра

Керівна партія Грузії "Грузинська мрія" запропонувала на пост прем'єр-міністра країни кандидатуру міністр фінансів Мамуки Бахтадзе.

Про це повідомляє "Новости-Грузия".

36-річний Бахтадзе з 2010 по 2012 рік працював генеральним директором Грузинської міжнародної енергетичної корпорації. З квітня 2013 року чотири роки очолював державну компанію АТ "Грузинська Залізниця".

Бахтадзе став міністром фінансів в уряді колишнього прем'єра Георгія Квірікашвілі 13 листопада 2017 року.

Мамука Бахтадзе

"Він зарекомендував себе як міністр, який хоче навчити грузин не влазити в борги", - пише видання. Одна з останніх ініціатив його міністерства - обмеження на діяльність ломбардів.

За даними ЗМІ, Мамуку Бахтадзе пов'язує дружба з Утою Іванішвілі - старшим сином мільярдера і глави "Грузинської мрії" Бідзіни Іванішвілі.

Нещодавно грузинська жовта преса стала активно поширювати чутки про те, що Бахтадзе пов'язують романтичні стосунки з дочкою Бідзіни Іванішвілі Гванцою.

Водночас Бахтадзе заявляє, що не знайомий ні з ким з дітей Іванішвілі.

Напередодні прем’єр-міністр Грузії Георгій Квірікашвілі подав у відставку. Причиною відставки Квірікашвілі ЗМІ називають його розбіжності з урядовою командою.

Детальніше читайте у статті "Європравди": "Зміна уряду на тлі протестів: що та чому відбувається в Грузії".