ЕС озвучит официальную позицию относительно текста закона об антикорсуде в ближайшие дни

Официальная позиция Евросоюза относительно окончательного текста закона о Высшем антикоррупционном суде будет обнародована в ближайшие дни.

Об этом заявил глава представительства ЕС в Украине Хюг Мингарелли, сообщает Интерфакс Украина.

"Официальную позицию относительно обнародованного текста закона о Высшем антикоррупционном суде ЕС выразит течение следующих нескольких дней", - сказал он.

Посол отметил: "Мы еще рассматриваем, подробно анализируем этот текст".

"Думаю, что в течение следующих нескольких дней мы выскажем официальную позицию с нашими международными партнерами", - добавил он.

По его словам, в частности, будет изучено изменение принципа апелляционного обжалования дел, которые подследственны НАБУ. "Мы только вчера были уведомлены о это положение, которое сейчас обсуждается и, конечно, мы его рассмотрим", - подчеркнул Мингарелли.

Закон "О Высшем антикоррупционном суде" в четверг, 14 июня, вступил в силу.

Как сообщалось, в Венецианской комиссии Совета Европы не настаивали на включении в закон об Антикоррупционноме суде противоречивой нормы о том, чтобы дела против коррупционеров, которые уже направлены в суд, не подлежали апелляции во новосозданном Высшем антикоррупционном суде.