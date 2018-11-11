Правящая коалиция провалилась на местных выборах в Словакии

На местных выборах в Словакии, состоявшихся в субботу, доминируют независимые кандидаты.

Об этом свидетельствуют предварительные результаты подсчета голосов, сообщает Aktuality.sk.

Жители городов и муниципалитетов Словакии избрали новых глав городов и сел и муниципальных депутатов. Избирательные участки работали почти в трех тысячах муниципалитетов.

Независимые кандидаты получили поддержку 42,47% избирателей, правящая коалиция в составе Smer-SD, SNS и Most-Híd - 30,53%.

Левоцентристская правящая партия Smer-SD проиграла во всех региональных центрах.

В Братиславе победил архитектор Матуш Валло, независимый кандидат, которого поддержали непарламентские партии "Прогрессивная Словакия" и SPOLU.

В Кошице, втором по величине городе Словакии, победил Ярослав Поласек, кандидат от пяти оппозиционных партий.

Явка на выборах составила 48,7%.