Сторонники РФ в Словакии: кто они и насколько влиятельны

В программе действующего словацкого правительства четко обозначено, что Словацкая Республика – сторонник Евросоюза и НАТО.

Тем не менее, похоже, что некоторые представители Словакии еще до конца не решили, на кого же все-таки им стоит ориентироваться — на Восток или на Запад.

Так кто же эти пророссийские одинокие волки среди словацких политиков?

В первую очередь стоит назвать Андрея Данко. Он — одна из ключевых фигур в этой статье: лидер Словацкой национальной партии (SNS) и председатель словацкого парламента — Национального совета (согласно Конституции, это вторая по значимости государственная должность).

Данко давно поет хвалебные оды Российской Федерации. В прошлом году он посетил Госдуму России, где говорил о дружбе словаков и русских и "Божьем даре для дальнейшего развития нашего славянского мира".

Не так давно он удивил и встревожил многих, включая министра иностранных дел Словакии Мирослава Лайчака. Данко принял участие в ежегодном Совещании спикеров парламентов стран Евразии в турецкой Анталье. Название мероприятия кажется абсолютно безобидным, но состав его участников довольно сомнителен.

В первый раз такое совещание состоялось в России. Исходя из этого, мы можем предположить, что спикеры собрались не для продвижения демократии, прав человека и уж точно не для популяризации Североатлантического союза. На самом деле совещание посетили только три спикера парламентов стран Евросоюза. Одним из них, как уже отмечалось, был Андрей Данко. Второй участник — Ласло Кевер, один из "отцов-основателей" венгерской правящей политической партии "Фидес". Давайте говорить честно — ее лидер, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, не в ладах с демократией и европейскими ценностями. Цвета Караянчева, председатель болгарского парламента, представляла еще одну страну ЕС.

Присутствие Данко на мероприятии объяснялось стремлением к "диалогу" и "сотрудничеству". Это прекрасно, но когда Андрей Данко опубликовал фотографию со встречи в социальной сети Facebook, возникла огромная проблема. Фото было подписано "SANCTIONS IMPOSED ON RUSSIA ARE USELESS" ("Санкции против России — бесполезны") и украшено тремя флажками — словацким, российским и флагом ЕС – довольно странное сочетание.

Андрей Данко и Вячеслав Володин

Но еще более тревожно выглядит сама фотография. На ней Андрей Данко и его "друг" Вячеслав Володин. Тот самый Вячеслав Володин, который входит в санкционный список ЕС и не имеет права въезда в Европейский Союз.

"Я не понимаю, почему господин председатель счел необходимым выразить свою симпатию человеку, который находится в санкционном списке", — заявил министр иностранных дел Лайчак.

Мы еще вернемся к Андрею Данко и Словацкой национальной партии, а теперь давайте перейдем к другому депутату, чьи высказывания и действия не согласуются с официальной позицией Словацкой Республики. Его зовут Петер Марчек. Депутат Марчек в настоящее время беспартийный после исключения из партии SME RODINA.

Нынешним летом Марчек совершил поступок, неприемлемый для человека, представляющего Словацкую Республику и ее ценности. Он решил посетить Крым.

Марчек и его делегация, состоящая из бывшего офицера словацких спецслужб и группы предпринимателей, официально прибыли в Крым как туристы и бизнесмены. Они точно не представляли Словацкую Республику.

Для российской пропаганды присутствие словацкого парламентария в Крыму стало подарком и прекрасной возможностью легитимировать аннексию и оккупацию полуострова. Во время своего "отпуска" депутат Марчек присутствовал на встрече с председателем Совета министров республики Крым Сергеем Аксеновым. Несмотря на то, что Марчек не посещал Крым в качестве представителя Словацкой Республики, во время встречи его обозначили как официальное лицо, а перед ним стоял флаг Словакии.

Марчек дал интервью российскому изданию "Известия". "Крым — русский, и мы хотели бы помочь вам в преодолении всех барьеров. Важно, чтобы граждане ЕС могли посещать полуостров, а предприниматели могли заниматься инвестиционной деятельностью без каких-либо ограничений", — сказал он.

Кроме того, в сообщении о визите Марчека российское информационное агентство "РИА Новости" назвало его "главой словацкой делегации".

Визит в Крым

Сложилась очень специфическая ситуация, когда в ответ на визит депутата Марчека комитет иностранных дел Национального совета Словакии осудил аннексию Крыма. И тут вмешались ранее упомянутый Андрей Данко и его Словацкая национальная партия. Депутат Данко был искренне шокирован и ошеломлен. Он и его партия потребовали, впрочем, неудачно, отставки председателя Комитета по иностранным делам Катарины Чефалвайовой (партия MOST-HÍD — "Мост").

Наверное, Марчеку этого было мало, и он начал распространять свои собственные теории. Как мы знаем, он считает Крым русским, и, по его мнению, Министерство иностранных дел Словацкой Республики, "возможно, хотело бы сделать такое же заявление", но оно не может, так как "получает указания из определенных мест и должно говорить в унисон с Европейским Союзом".

Есть две основные проблемы, вызванные действиями депутатов Марчека и Данко.

В случае с Петером Марчеком, он не так опасен для Словацкой Республики, как Андрей Данко, потому что, откровенно говоря, до его поездки в Крым большинство словаков ничего о нем не знало. Он опасен для украинцев. Его визитом злоупотребили российские СМИ и пророссийские власти Крыма для легитимации аннексии полуострова.

Гораздо большую угрозу для словаков несёт Андрей Данко. Если он, второй по важности политик в стране, проводит свою собственную внешнюю политику, это очень опасно.

И хотя Министерство иностранных дел четко обозначило свою проатлантическую позицию, Андрей Данко сильно подрывает ее своим поведением и риторикой, что, без сомнений, создает плохое впечатление о Словакии у наших союзников.

Естественно, в Словацкой Республике есть и другие пророссийские или "антиноменклатурные" политики, которые распространяют теории заговора.

Например, Мариан Котлеба (лидер парламентской политической партии "Народная партия Наша Словакия") или кандидат в президенты Штефан Харабин. Этот список можно бы было продолжить, но перечислить всех – не было целью статьи, ведь она лишь показывает, что данное явление в словацкой политике существует.

Обзор подготовлен Институтом стратегической политики STRATPOL

Статья впервые опубликована на Eastbook.eu и републикуется с разрешения правообладателя