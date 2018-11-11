Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Путін і Трамп останніми прибули на церемонію в Парижі, потисли один одному руки

Новий шпигунський скандал: в Австрії знайшли ще одного російського шпигуна - ЗМІ

Польща відзначає 100-річчя відновлення незалежності

МЗС: бутафорські "вибори" в ОРДЛО не визнає ні Україна, ні світ






Правляча коаліція провалилась на місцевих виборах у Словаччині

Неділя, 11 листопада 2018, 13:59

На місцевих виборах у Словаччині, що відбулися у суботу, домінують незалежні кандидати.

Про це свідчать попередні результати підрахунку голосів, повідомляє Aktuality.sk.

Жителі міст і муніципалітетів Словаччини обрали нових голів міст та сіл і муніципальних депутатів. Виборчі дільниці працювали у майже трьох тисячах муніципалітетів.

Незалежні кандидати здобули підтримку 42,47% виборців, тоді як правляча коаліція у склад Smer-SD, SNS та Most-Híd – 30,53%.

Лівоцентристська правляча партія Smer-SD програла у всіх регіональних центрах.

 

У Братиславі переміг архітектор Матуш Валло, незалежний кандидат, якого підтримали непарламентські партії "Прогресивна Словаччина" та SPOLU.

У Кошице, другому за розміром місті Словаччини, переміг Ярослав Поласек, кандидат від п'ятьох опозиційних партій.

Явка на виборах склала 48,7%.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua
Читайте також
Міністр юстиції Словаччини дозволив екстрадицію українського терориста
Прихильники РФ у Словаччині: хто вони і наскільки впливові
ЗМІ: спецслужби Чехословаччини шпигували за Трампом
Дуда: "Північний потік-2" загрожує Україні й Словаччині, але не Польщі