Украинская власть не несет ответственности за проблему "Миротворца" – посол в Германии

Украинская власть не несет ответственности за содержание сайта "Миротворец", и ее юридические возможности влияния на этот "чисто частный" ресурс ограничены.

Об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник в статье Welt.

Немецкое министерство иностранных дел призвало Киев предпринять действия для закрытия сайта "Миротворец", на котором размещены перечни "антиукраинских деятелей", а недавно в списки добавили и экс-канцлера Германии Герхарда Шредера.

Посол Украины уверяет, что Киев "с вниманием принял к сведению" просьбу Берлина. "Это сугубо частный веб-сайт. Украинская власть не несет ответственности за содержание домашней страницы этой организации. Однако Украина готова к серьезному продолжению дискуссии по проблеме "Миротворца" с немецкими партнерами. Лично я считаю, что список недопустимый и неуместный", - отметил Мельник.

В то же время дипломат осудил "страшные сценарии" в медиа Германии о том, что Украина якобы желает смерти Шредеру.

"Выражаясь недипломатично, это полная ерунда. Это просто подкармливание пропагандистских нарративов Кремля", - считает посол.

По словам Мельника, эта ситуация отвлекает внимание от настоящей проблемы - лоббистских услуг, которые бывший немецкий канцлер оказывает президенту РФ Владимиру Путину в Европе.

Шредер является председателем совета директоров крупнейшей российской энергетической компании "Роснефть" и личным другом Путина. Мельник также напомнил, что Шредер попал в список "врагов Украины" после слов о том, что аннексия Крыма должна быть признана.

Государства ЕС озвучили решительное требование к Киеву закрыть сайт в мае 2016 года, когда на нем были обнародованы списки журналистов, в частности западных, которые из-за выполнения профессиональных обязанностей вынуждены были получать аккредитацию от властей самопровозглашенной "ДНР".