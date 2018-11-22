Українська влада не несе відповідальності за проблему "Миротворця" - посол у Німеччині

Українська влада не несе відповідальності за зміст сайту "Миротворець", і її юридичні можливості впливу на цей "суто приватний" ресурс є обмеженими.

Про це заявив посол України у Німеччині Андрій Мельник в статті Welt.

Німецьке міністерство закордонних справ закликало Київ вжити дій для закриття сайту "Миротворець", на якому розміщені переліки "антиукраїнських діячів", а нещодавно до списків додали і екс-канцлера Німеччини Герхарда Шредера.

Посол України запевняє, що Київ "з увагою прийняв до відома" прохання Берліна. "Це суто приватний веб-сайт. Українська влада не несе відповідальності за зміст домашньої сторінки цієї організації. Проте Україна готова до серйозного продовження дискусії щодо проблеми "Миротворця" з німецькими партнерами. Особисто я вважаю, що сумнозвісний список є недопустимим та недоречним", - зазначив Мельник.

Водночас дипломат засудив "страшні сценарії" у медіа Німеччини про те, що Україна нібито бажає смерті Шредеру.

"Висловлюючись недипломатично, це є цілковитою дурницею. Це просто годування пропагандистських наративів Кремля", - вважає посол.

За словами Мельника, ця ситуація відволікає увагу від справжньої проблеми - лоббістських послуг, які колишній німецький канцлер надає президенту РФ Владіміру Путіну у Європі.

Шредер є головою ради директорів найбільшої російської енергетичної компанії "Роснефть" і особистим другом Путіна. Мельник також нагадав, що Шредер потрапив до списку "ворогів України" після слів про те, що анексія Криму має бути визнана.

Держави ЄС озвучили рішучу вимогу до Києва закрити сайт у травні 2016 року, коли на ньому були оприлюднені списки журналістів, зокрема західних, які через виконання професійних обов'язків змушені були отримувати акредитацію від влади самопроголошеної "ДНР".