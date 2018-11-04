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Длительная непогода в Италии: за последние дни погибли 29 человек

Воскресенье, 4 ноября 2018, 14:48

Вследствие непогоды, которая с начала недели бушует в Италии, погибли уже 29 человек.

Такую цифру в воскресенье озвучили итальянские власти, сообщает агентство Reuters.

Проливные дожди, которые вызвали оползни и наводнения, ночью привели к гибели 10 человек в сицилийской провинции Палермо. Некоторые люди считаются пропавшими без вести.

 

Дом в провинции Палермо, в котором этой ночью погибли 9 человек

ФОТО: REUTERS

Еще два случая смерти произошли недалеко от сицилийского города Агридженто. Автомобиль, в котором ехали жертвы, накрыло оползнем земли.

Агентство гражданской защиты Италии сообщило, что число погибших в результате непогоды, кроме случаев на Сицилии, составляет 17 человек.

В субботу премьер-министр Италии Джузеппе Конте сообщил о запланированном визите на Сицилию. Он отметил, что поддерживает постоянный контакт с чиновниками в связи с драматической ситуацией на севере страны.

Сильные дожди и штормовые ветры в течение нескольких дней господствовали в Италии, выкорчевывая миллионы деревьев и отрезая от цивилизации деревни и дороги.

Наибольшие убытки понесли северные районы Трентино и Венето. В субботу губернатор Венето Лука Дзайя сообщил, что регион понес ущерб минимум в миллиард евро.

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Италия стихийные бедствия
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