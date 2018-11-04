Длительная непогода в Италии: за последние дни погибли 29 человек
Вследствие непогоды, которая с начала недели бушует в Италии, погибли уже 29 человек.
Такую цифру в воскресенье озвучили итальянские власти, сообщает агентство Reuters.
Проливные дожди, которые вызвали оползни и наводнения, ночью привели к гибели 10 человек в сицилийской провинции Палермо. Некоторые люди считаются пропавшими без вести.
Еще два случая смерти произошли недалеко от сицилийского города Агридженто. Автомобиль, в котором ехали жертвы, накрыло оползнем земли.
Агентство гражданской защиты Италии сообщило, что число погибших в результате непогоды, кроме случаев на Сицилии, составляет 17 человек.
В субботу премьер-министр Италии Джузеппе Конте сообщил о запланированном визите на Сицилию. Он отметил, что поддерживает постоянный контакт с чиновниками в связи с драматической ситуацией на севере страны.
Сильные дожди и штормовые ветры в течение нескольких дней господствовали в Италии, выкорчевывая миллионы деревьев и отрезая от цивилизации деревни и дороги.
Наибольшие убытки понесли северные районы Трентино и Венето. В субботу губернатор Венето Лука Дзайя сообщил, что регион понес ущерб минимум в миллиард евро.