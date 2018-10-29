Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Непогода в Италии: четыре человека погибли, 75% Венеции - под водой

В Стамбуле открыли крупнейший в мире аэропорт

В Болгарии продавали документы для гражданства по 5000 евро – раскрыта схема

Меркель отказалась идти в канцлеры на пятый срок






Непогода в Италии: четыре человека погибли, 75% Венеции - под водой

Понедельник, 29 октября 2018, 19:40

Четверо человек стали жертвами непогоды, которая с утра понедельника бушует почти на всей территории Италии.

Об этом сообщает ANSA.

Так, двое человек погибли в результате падения дерева на их автомобиль в коммуне Фрозиноне в области Лацио. В этой же области дерево также упало на автомобиль, что привело к гибели одного человека и серьезного ранения второго.

Неподалеку от Неаполя сломанное дерево упало на 21-летнего мужчину, который шел по улице. Он скончался позже в больнице.

Также сообщается, что ряд людей получили ранения в результате непогоды.

Ливни и сильный ветер накрыли почти весь Аппенинский полуостров. В Риме из-за сильного ветра для туристов закрыли ряд памятников, в том числе Колизей, Палатинский холм и Римский форум.

 

Также до 156 см над уровнем моря поднялся уровень воды в Венеции. В целом 75% территории города оказалось под водой. Площадь Сан-Марко, которая является самой низкой точкой Венеции, временно закрыли.

 

Также из соображений безопасности из-за сильного ветра туристов эвакуировали из руин города Помпеи.

Пик непогоды, по данным Службы гражданской защиты Италии, ожидается во второй половине дня понедельника.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Италия стихийные бедствия
powered by lun.ua