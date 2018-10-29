Непогода в Италии: четыре человека погибли, 75% Венеции - под водой

Четверо человек стали жертвами непогоды, которая с утра понедельника бушует почти на всей территории Италии.

Об этом сообщает ANSA.

Так, двое человек погибли в результате падения дерева на их автомобиль в коммуне Фрозиноне в области Лацио. В этой же области дерево также упало на автомобиль, что привело к гибели одного человека и серьезного ранения второго.

Неподалеку от Неаполя сломанное дерево упало на 21-летнего мужчину, который шел по улице. Он скончался позже в больнице.

Также сообщается, что ряд людей получили ранения в результате непогоды.

Ливни и сильный ветер накрыли почти весь Аппенинский полуостров. В Риме из-за сильного ветра для туристов закрыли ряд памятников, в том числе Колизей, Палатинский холм и Римский форум.

Также до 156 см над уровнем моря поднялся уровень воды в Венеции. В целом 75% территории города оказалось под водой. Площадь Сан-Марко, которая является самой низкой точкой Венеции, временно закрыли.

Также из соображений безопасности из-за сильного ветра туристов эвакуировали из руин города Помпеи.

Пик непогоды, по данным Службы гражданской защиты Италии, ожидается во второй половине дня понедельника.