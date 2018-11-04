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Тривала негода в Італії: за останні дні загинули 29 людей

Неділя, 4 листопада 2018, 14:48

Внаслідок негоди, яка з початку тижня вирує в Італії, загинули вже 29 людей.

Таку цифру у неділю озвучила італійська влада, повідомляє агентство Reuters.

Проливні дощі, які викликали зсуви і повінь, цієї ночі призвели до загибелі 10 осіб в сицилійській провінції Палермо. Деякі люди вважаються зниклими безвісти.

 
Будинок у провінції Палермо, в якому цієї ночі загинули 9 людей
Фото: Reuters

Ще два випадки смерті сталися неподалік від сицилійського міста Агрідженто. Автомобіль, у якому їхали жертви, накрило зсувом землі.

Агентство цивільного захисту Італії повідомило, що кількість загиблих в результаті негоди, окрім випадків на Сицилії, становить 17 осіб.

У суботу прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте повідомив про запланований візит на Сицилію. Він зазначив, що підтримує постійний контакт з посадовцями у зв’язку з драматичною ситуацією на півночі країни.

Сильні дощі і штормові вітри протягом декількох днів панували в Італії, викорчовуючи мільйони дерев і відрізаючи від цивілізації села і дороги.

Найбільших збитків зазнали північні райони Трентіно і Венето. В суботу губернатор Венето Лука Дзайя повідомив, що регіон зазнав шкоди щонайменше у мільярд євро.

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Італія стихійні лиха
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