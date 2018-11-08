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Болгария сократит транзит газа через Украину на 1 млрд кубометров в 2020 году

Четверг, 8 ноября 2018, 14:03

После 2020 года Болгария планирует удовлетворять до 30% своей потребности в природном газе с азербайджанского месторождения "Шах-Дениз II" транзитом через территорию Греции.

Об этом заявила министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова, пишет Interfax.az.

"У нас есть контракт с азербайджанской компанией (SOCAR) на поставку 1 млрд кубометров газа в 2020 году", - сказала она. Сейчас Болгария почти полностью зависит от поставок российского газа, транспортируемого через украинскую газотранспортную систему и территорию Румынии.

Петкова отметила также потенциал поставки природного газа из терминалов СПГ в Греции и Турции. По ее словам, существует возможность поставки природного газа из Румынии, а также София надеется, что после газовой разведки в Черном море у Болгарии будет собственная добыча.

Балканская страна, кроме того, предлагает транспортировать российский газ из трубопровода "Турецкий поток" в Европу. Президент России Владимир Путин одобрительно отзывался о продлении газопровода "Турецкий поток" на территорию Болгарии.

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